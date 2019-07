Cinema

5 è il numero perfetto: il trailer del film di Igort con Toni Servillo

di Chiara Poli - 16/07/2019 11:49 | aggiornato 16/07/2019 11:53

Uno stile fumettistico, in omaggio alla graphic novel da cui è tratto, per il debutto alla regia di Igort: ecco il trailer di 5 è il numero perfetto, in arrivo nelle sale italiane dal 29 agosto.

Ci sono eventi che cambiano per sempre il destino di molte persone. E ci sono parole che fanno altrettanto. Sangue chiama sangue! Lo dice Peppino, criminale "in pensione" che, dopo l'uccisione del figlio, è deciso a tornare nel giro della malavita per scatenare una guerra. Toni Servillo è lo straordinario protagonista di 5 è il numero perfetto, il film che Igort ha tratto dalla sua stessa graphic novel, mantenendone ambientazione e personaggi. Siamo nella Napoli degli anni '70, pronti ad assistere a una storia di vendetta senza esclusione di colpi. HD 01 Distribution 5 è il numero perfetto: la locandina del film di Igort Il ritmo sostenuto, l'atmosfera un po' fumettistica e al tempo stesso perfettamente immersa nel clima dell'epoca: da questo primo trailer s'intuiscono subito le potenzialità di 5 è il numero perfetto. Servillo (Il divo, La grande bellezza) è affiancato da altri due interpreti di grande fama: Valeria Golino (Rain Man, Il ragazzo invisibile) e Carlo Buccirosso (Il divo e La grande bellezza accanto a Servillo) per raccontarci la storia di Peppino e della sanguinosa guerra che scatena in città. Prodotto da Propaganda Italia e da Jean Vigo Italia con Rai Cinema, 5 è il numero perfetto uscirà nelle sale il prossimo 29 agosto per 01 Distribution. HD 01 Distribution Toni Servillo è Peppino Lo Cicero in 5 è il numero perfetto La trama ruota attorno a Peppino Lo Cicero (Servillo), personaggio dall'aspetto e dalle movenze dichiaratamente ispirati al Rick di Humphrey Bogart in Casablanca. Nel film, Igort crea un personaggio nuovo, che non aveva inserito nella graphic novel: si tratta del Gobbo (Giovanni Ludeno, Habemus Papam, Il giovane favoloso), esperto nel procurare ogni genere di arma. E per iniziare la vendetta per la morte del figlio, Peppino ha bisogno di una pistola che non sia un'arma qualunque. Insieme a Peppino, a scatenare la guerra, c'è Totò Macellaro (Buccirosso), gregario di Peppino e vecchio compagno di (criminali) avventure. Se Peppino ha una motivazione personale, dopo la perdita del figlio, Totò si trova con le spalle al muro: il suo codice d'onore gli impone di affiancare l'ex collega e amico Peppino, a prescindere dall'interesse nella vicenda. Ci sono regole morali costruite ad hoc, in questo mondo. Regole che impareremo a conoscere all'uscita nelle sale, restate sintonizzate per tutti gli aggiornamenti!