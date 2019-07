Cinema

di Alessandro Zoppo - 16/07/2019 11:29 | aggiornato 16/07/2019 11:33

John Krasinski ha annunciato con un eloquente post su Twitter l'inizio delle riprese di A Quiet Place 2, l'horror high-concept che non sarà un tipico sequel (ecco perché).

12 condivisioni

A Quiet Place - Un posto tranquillo, il terzo film da regista dell'attore John Krasinski, è stato l'horror rivelazione del 2018. Complice un racconto high-concept che ha subito alimentato il fandom sul mercato internazionale, il film ha incassato in tutto il mondo la bellezza di 341 milioni di dollari (fonte Box Office Mojo), a fronte dei 17 milioni di budget.

Inevitabile che il successo abbia spinto i produttori (Platinum Dunes di Michael Bay, Andrew Form e Bradley Fuller) verso l'idea di un seguito. Così, come reso noto da Krasinski stesso su Twitter, A Quiet Place 2 è diventato realtà: il regista ha annunciato l'inizio ufficiale delle riprese.

Il film riprenderà lì dove era cominciato il primo: una famiglia (madre e due figli) che vive un'esistenza isolata nel silenzio più assoluto, perché in questo mondo distopico e post-apocalittico nel quale misteriose creature prive di vista ma dall'udito prodigioso aggrediscono e uccidono gli esseri umani, qualsiasi rumore diventa mortale.

Nel corso delle ultime settimane, sono emersi vari dettagli su questo attesissimo sequel. Nel cast, che sarà privo di Krasinski il quale si ritaglia solo il ruolo di regista, vedremo ancora Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Ci saranno inoltre due new entry: ovvero Cillian Murphy (l'attore irlandese di film come 28 giorni dopo, Breakfast on Pluto e Sunshine) e Brian Tyree Henry, ammirato nella serie TV Atlanta e poi al cinema in Widows - Eredità criminale e Se la strada potesse parlare.

HD Jonny Cournoyer / Paramount Pictures Millicent Simmonds e Noah Jupe

Proprio Tyree Henry ha fatto sapere che il secondo capitolo racconterà l'origine delle creature mostruose viste nel primo film. Per il resto, le informazioni sulla trama sono ancora piuttosto scarse: ciò che è certo è che la famiglia Abbott avrà sempre un ruolo centrale nella storia, solo che stavolta entrerà in contatto con altri sopravvissuti. Facile immaginare che le paure legate alla genitorialità, alla crescita dei figli, a ciò che rimane escluso dal mondo per come lo conosciamo oggi, saranno il focus della narrazione pure per gli altri personaggi.

Il tweet di Krasinski ci dice inoltre che la direttrice della fotografia non sarà Charlotte Bruus Christensen ma Polly Morgan, già al lavoro nella serie TV Legion, nell'horror Slumber: Il demone del sonno, nel thriller Doppia colpa e nel fantascientifico Lucy in the Sky, con Natalie Portman nei panni dell'astronauta Lucy Cola (il film arriverà prossimamente al cinema). Secondo i rumors raccolti dal sito Syracuse.com, le riprese sono iniziate tra Olcott e Akron, nella zona di Erie County a New York.

SPOTTED! 📸 Jack Martin, president of JFG, and his family snapped some photos of John Krasinski in Olcott. John was walking next to his movie crew during the filming of “A Quiet Place 2”. #AQuietPlace2 #Buffalo pic.twitter.com/QULN4sP7to — J. Fitzgerald Group (@JFitzGroup) July 11, 2019

Krasinski, intervistato da Slashfilm.com, ha spiegato che A Quiet Place 2 non sarà un tipico sequel, ma "una specie di approfondimento su cosa significa vivere in quelle circostanze nel resto del mondo". "L'idea – ha spiegato il regista – è che ciò che resta di questo mondo sta vivendo la medesima esperienza. Ci sono altre persone che devono sopravvivere in questo modo? L’idea è di esplorare maggiormente come gli esseri umani vivono determinate circostanze, ovviamente in modo diverso da quanto visto finora. Ho avuto a disposizione questa possibilità solo per un piccolo periodo di tempo, quindi che succede dopo?".

HD Getty Images John Krasinski ai 25esimi Screen Actors Guild Awards

La lotta per la sopravvivenza si allarga a macchia d'olio e Paramount non vede l'ora di portarla al cinema per il pubblico di tutto il mondo: non a caso il film arriverà due mesi prima del previsto nelle sale statunitensi. A sorpresa, infatti, A Quiet Place 2 debutterà negli Usa il 20 marzo 2020 anziché il 15 maggio.

Cosa ne pensate? Secondo voi cosa dobbiamo aspettarci dal sequel?