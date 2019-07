Amazon Prime Day 2019: le offerte su console e videogiochi da non lasciarsi sfuggire

Videogames

16/07/2019

L'Amazon Prime Day è una delle migliori occasioni per acquistare una console o aggiungere nuovi videogiochi alla propria collezione. In offerta bundle PlayStation 4 e Xbox One S e tanti titoli di spessore, come Red Dead Redemption 2.

Sono queste ore caldissime per i clienti Amazon Prime. Il più popolare sito di e-commerce ha infatti lanciato l'Amazon Prime Day, ovvero due giorni di sconti su gran parte del catalogo. Le offerte saranno attive fino alle 23:59 del 16 luglio e abbracciano tutte le categorie di prodotti, come libri, fumetti, giochi da tavolo, smartphone, tablet, televisori e laptop.

A rendere i due giorni di saldi ancora più interessanti ci pensano console e videogiochi. PlayStation 4 e Xbox One S potrebbero essere vostre a prezzi a dir poco allettanti, e non sono da meno quelli di acclamati titoli come Call Of Duty Black Ops IIII, Just Cause 4, Red Dead Redemption 2 e Crash Bandicoot N-Sane Trilogy (con sconti anche superiori al 50%). L'universo videoludico vi aspetta.

Console - Offerte Prime Day 2019

PlayStation 4

Ancora poche ore per acquistare una PlayStation 4 Pro con Gamma Chassis (sinonimo di ventole più silenziose) al prezzo scontato di 349,99 euro, nel cui bundle è inclusa una PS Live Card da 20 euro.

Sony

Se invece non puntate al supporto della risoluzione 4K ma a celebri titoli in esclusiva da giocare subito, fa a al caso vostro il bundle PlayStation 4 Slim 500GB con Ratchet & Clank, The Last of Us (Remastered) e Uncharted 4 al prezzo di 249,99 euro.

Sony

Siete già in possesso della console dell'azienda giapponese? Allora potreste lanciarvi in esperienze in realtà virtuale grazie alla periferica PS VR. I bundle disponibili a prezzi scontati includono titoli come VR Worlds, Blood & Truth, Skyrim VR e Doom VFR.

Sony

Sony

Sony

Xbox One S All Digital

Numericamente inferiori le offerte per la console di Microsoft, ma non per questo meno interessanti rispetto a quelle di Sony. In occasione dell'Amazon Prime Day è disponibile al prezzo scontato di 189 euro (prima 252,96 euro) il bundle composto da Xbox One S 1TB All Digital Edition - quindi senza lettore ottico - e dal secondo controller in versione standard o Sport Red.

Microsoft

Videogiochi PS4, Xbox One e Switch - Offerte Prime Day 2019

Con sconti che arrivano anche al 70%, l'Amazon Prime Day è l'occasione perfetta per aggiungere nuovi videogiochi alla propria collezione. In offerta titoli per tutte le tipologie di giocatori: esplorate nuovi territori e affrontate pericolosi nemici in Red Dead Redemption 2 (39,99 euro), Shadow of the Tomb Raider (19,99 euro per PS4), Anthem - Legion of Dawn Edition (37,99 euro) e The Witcher 3 (20,99 euro per PS4); armatevi fino ai denti per annientare la minaccia nemica in The Division 2 (27,99 euro), Just Cause 4 (19,99 euro) e Call of Duty Black Ops IIII (19,99 euro per PS4); fate un salto nel passato glorioso della console Sony con Crash Bandicoot N-Sane Trilogy (29,89 euro per PS4); sfrecciate sulle due ruote con MotoGP 19 (39,99 euro); immergetevi nei mondi fantastici di Kingdom Hearts, Final Fantasy e One Piece World Seeker.

Red Dead Redemption 2 - Steelbook Edition

Rockstar

Shadow of the Tomb Rider

Square Enix

Anthem - Legion of Dawn Edition

EA / BioWare

The Witcher 3 - GOTY Edition

Bandai Namco

The Divison 2 - Limited Edition

Ubisoft

Just Cause 4 - Steelbook Edition

Square Enix

Call of Duty Black Ops IIII con Calling Card

Activision

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy

Activision

MotoGP 19

Milestone

Kingdom Hearts III

Square Enix

Final Fantasy XV - Day One Edition

Square Enix

One Piece World Seeker

Bandai Namco

Jump Force

Bandai Namco

The Sims 4

EA

