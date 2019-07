Assassin's Creed Odyssey: Il Giudizio di Atlantide, Ubisoft presenta l'ultimo DLC in video

Videogames

di Andrea Guerriero - 16/07/2019 16:37

Ubisoft chiude l'arco narrativo Il Destino di Atlantide con il terzo e ultimo DLC, in uscita il 16 luglio su PlayStation 4, Xbox One e PC.

1 condivisione

Le avventure di Assassin's Creed Odyssey sono arrivate alla loro meritata conclusione. E lo fanno proprio nella giornata di oggi, 16 luglio, con il lancio dell'ultimo DLC per l'incarnazione più recente dell'ormai leggendaria saga di casa Ubisoft.

Il colosso transalpino ha infatti reso disponibile su personal computer e console current-gen il contenuto aggiuntivo Il Giudizio di Atlantide, terzo tassello dell'arco narrativo Il Destino di Atlantide dopo i precedenti I Campi Elisi e Il Tormento di Ade. E che farà calare il sipario su una storia emozionante e altamente coinvolgente tra le bellezze storiche - e i miti! - dell'Antica Grecia.

Storia di cui il team di sviluppo ci dà un corposo e graditissimo assaggio nel lungo trailer visibile poco più in basso in questo stesso articolo:

Il filmato, della durata di oltre quattro minuti, porta i videogiocatori ancora una volta al centro del mito della leggendaria civiltà atlantidea. In Assassin's Creed Odyssey, quello di Atlantide è pennellato come un regno evoluto in cui tecnologia e scienza prosperano. Un contesto che permette a esseri umani e Isu di provare a plasmare una civiltà perfetta, sulla scia di un'utopia sociale ed economica che tanto deve alla - vera - filosofia del tempo.

Come facilmente immaginabile, dietro al fascino di questa ambientazione si celano intrighi e corruzione a cui la saga rosso sangue di Ubisoft ci ha abituati da anni. Starà a noi, nei panni dei guerrieri spartani Alexios o Kassandra, dover combattere e prendere decisioni fondamentali per il destino della stessa Atlantide. Le origini del nostro personaggio lo porteranno infatti ad essere nominato Dikastes, una sorta di giudice che risponde esclusivamente a Poseidone.

Ubisoft

Siete pronti a lanciarvi in questa affascinante avventura conclusiva e a scoprire il definitivo epilogo dell'arco narrativo Il Destino di Alantide? Vi ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey è disponibile per l'acquisto in versione fisica e digitale su PC, PlayStation 4 e Xbox One.