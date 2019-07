Cinema

Baz Luhrmann ha scelto Austin Butler per interpretare Elvis Presley nel suo film: l'attore 27enne è noto soprattutto per il ruolo nella serie The Shannara Chronicles.

Austin Butler sarà Elvis Presley nel biopic di Baz Luhrmann. Il giovane attore ha battuto una concorrenza eccezionale. A fine giugno, infatti, il regista ha testato diverse stelle emergenti del panorama hollywoodiano con l’intento di trovare il volto perfetto per il suo Elvis. Austin Butler è stato preferito a Harry Styles, Miles Teller e Ansel Elgort.

L’attore 27enne è conosciuto soprattutto per le serie TV Zoey 101, The Carrie Diaries e The Shannara Chronicles. Il suo grande salto è avvenuto proprio quest’anno con la partecipazione a C'era una volta a... Hollywood, l'ultimo film di Quentin Tarantino.

Lunedì 15 luglio 2019 è arrivata la conferma ufficiale da parte dello stesso Baz Luhrmann, che ha dichiarato:

Sapevo che non avrei potuto realizzare questo film se il cast non fosse stato più che perfetto. Abbiamo cercato a lungo un attore con la capacità di evocare le singolari movenze e le qualità vocali di una incomparabile stella come Elvis e con la capacità di interpretarne la vulnerabilità interiore.

Il regista ha chiarito di essere stato comunque onorato di incontrare tanti talenti durante i casting e di aver sentito parlare di Austin Butler soprattutto per il suo ruolo al fianco di Denzel Washington, nello spettacolo di Broadway The Iceman Cometh (Arriva l’uomo del ghiaccio):

… sapevo inequivocabilmente di aver trovato qualcuno che potesse incarnare lo spirito di una delle figure musicali più iconiche del mondo.

Getty Images Austin Butler e Denzel Washington alla fine dello spettacolo The Iceman Cometh a Broadway

Il film racconterà 20 anni della vita del cantante, dagli esordi fino al successo, e si soffermerà sul rapporto tra Elvis e il suo controverso manager, interpretato da Tom Hanks. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2020 per andare incontro alla fitta agenda di Hanks, impegnato con diversi progetti tra cui il film News of the World di Paul Greengrass.