Avengers: Endgame e Aquaman guidano le nomination ai Saturn Awards 2019

Le nomination della 45esima edizione dei premi dedicati prettamente a film e serie TV di fantasia e horror premiano e confermano l'incredibile successo del film Marvel Studios Avengers: Endgame con 14 candidature. Risponde DC Comics con le 6 nomination per il film Aquaman. Per la sezione TV si segnala che i Saturn Award hanno deciso di separare le serie TV classiche delle varie emittenti televisive americane da quelle dei nuovi media, ovvero dai vari servizi streaming come Netflix, Hulu e Amazon Prime Video. Tra le serie TV domina Il Trono di Spade con 8 nomination, seguono The Walking Dead e Hill House con 6.

