Avengers: Endgame, l'interprete di Cassie è stata 'sgridata' per la foto di un tramonto

Che il livello di segretezza sul set di Avengers: Endgame fosse elevatissimo, non è certo un mistero. Marvel Studios ha infatti tenuto sotto stretta osservazione i set dove gli attori hanno partecipato alle riprese, tanto che le stesse star del film talvolta non erano a conoscenza dei dettagli specifici di alcune sequenze che stavano girando.

Ora, via ComicBook, è emersa la notizia che un'interprete del film è 'stata sgridata' per una foto di troppo scattata durante i giorni delle riprese della pellicola dei fratelli Russo. Stiamo parlando di Emma Fuhrmann, interprete di Cassie Lang (figlia del personaggio di Ant-Man).

L’attrice ha infatti confessato di esser stata redarguita da Marvel Studios per una foto apparentemente innocua che aveva postato online.

Sono arrivata ad Atlanta per il film e c’era questo tramonto spettacolare. Ho fatto una foto al panorama e l’ho postata su Instagram, impostando il luogo, Atlanta, Georgia.

Il giorno successivo, il capo della sicurezza di Marvel è venuto nella mia roulotte e mi ha detto che non posso postare cose del genere. Io ho risposto 'Beh, non ho mica rivelato che sono sul set di Endgame o qualcosa del genere', e lui mi ha detto, 'Sì, ti capiamo, non sei la prima persona con cui abbiamo parlato di questo oggi, ma mi hanno chiamato tante persone che cercavano di capire dove avresti girato le scene', e lì ho capito che era tutto vero. Non poteva essere più vero di così, non avevo capito quanto fosse grande Marvel, e che impatto avesse. È stato un momento di consapevolezza anche se ero finita un po’ nei guai.