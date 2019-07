Death Note: un nuovo manga one-shot sta per arrivare in Giappone

Fumetti

di Silvio Mazzitelli - 16/07/2019 09:25 | aggiornato 16/07/2019 09:30

Death Note si è concluso ormai più di dieci anni fa, ma gli autori originali hanno deciso di portare una nuova storia autoconclusiva ambientata nel mondo del manga.

I fan del fumetto giapponese si ricorderanno uno dei manga più famosi del primo decennio degli anni 2000, ossia Death Note, creato dalla coppia di autori Takeshi Obata e Tsugumi Ohba. Di recente il franchise era tornato in auge grazie a un film live-action realizzato da Netflix, anche se questo non era stato molto apprezzato dai fan.

Gli amanti di Death Note apprezzeranno invece l'arrivo di un nuovo manga realizzato dalla coppia di autori dell'originale, in arrivo proprio quest'estate.

La nuova storia sarà una one-shot, dunque autoconclusiva, che probabilmente si svolgerà dopo la fine della serie ufficiale. L'informato sito giapponese Comic Natalie ha mostrato, tramite il suo account Twitter, alcune immagini dei primi sketch e storyboard della nuova storia.

Come possiamo vedere dai primi disegni trapelati, si nota lo Shinigami Ryuk approcciare un nuovo personaggio, che probabilmente sarà legato a una nuova storia legata ai quaderni della morte. Questa è stata realizzata per celebrare la lunga carriera del mangaka Takeshi Obata, e verrà esposta in una speciale mostra dedicata proprio all'autore.

Questa mostra si chiamerà "Takeshi Obata 30th Work Anniversary Exhibition: Never Complete" e si svolgerà a Tokyo fino al 12 agosto per poi spostarsi in altre regioni del Giappone.

La nuova one-shot sarà lunga ben 87 pagine, e Obata ha dichiarato che l'atmosfera sarà molto diversa rispetto a quella dell'opera originale.

Death Note è un manga nato sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel 2003 e durato fino al 2006 per un totale di 12 volumi più uno speciale che raccoglie tutte le informazioni sul fumetto. Dal manga sono stati poi tratti: una serie animata molto fedele all'opera originale (disponibile anche in Italia), un libro, diversi videogiochi, un film animato, e diversi live-action realizzati in Giappone, oltre a quello di Netflix.

Death Note special one-shot (87 pages) will be published by the original authors Tsugumi Oba & Takeshi Obata ! They revealed nemu (storyboard) for preview. Luke goes to find a talented guy like Light Yagami. pic.twitter.com/bGjAk7Qlfl — otakujp (@otakucalendarjp) July 13, 2019

La storia è narrata dal punto di vista di Light Yagami, un brillante studente dal QI altissimo annoiato dalla vita. Un giorno casualmente trova il Death Note, un quaderno lasciato cadere sulla Terra dallo Shinigami Ryuk. Questo particolare quaderno ha la capacità di uccidere qualsiasi persona il cui nome venga scritto tra le sue pagine, potendo decidere anche i dettagli della morte. Light, mosso da un ossessivo sentimento di giustizia, decide di iniziare a eliminare i criminali sfuggiti alla legge per rendere il mondo un posto migliore.

Ben presto sulle sue tracce comparirà L, il miglior detective al mondo, che lo metterà subito alle strette. Da qui in poi inizierà una battaglia combattuta con l'astuzia e la mente senza precedenti.

Cosa ne pensate di Death Note? Avete visto l'originale?

Via: Comicbook