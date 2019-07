Estate 2019, i migliori giochi rompicapo da portare sotto l'ombrellone

TecnologiaVideogames

16/07/2019

Tutti gli ultimi giochi per allenare la mente in spiaggia disponibili per iOS e Android.

Siete alla ricerca di un gioco per passare qualche minuto di tranquillità ma lo store del vostro smartphone è troppo vasto? State tranquilli, in questa pratica lista di giochi mobile rompicapo da portare sotto l'ombrellone troverete sicuramente quello che fa al caso vostro!

I migliori giochi mobile di enigmistica per l'estate 2019

Clicca, scopri e scarica:

1 - Dr. Mario World

Nintendo porta il suo classico del 1990 su dispositivi mobile trasformandolo in una vera killer application estiva. Dr. Mario World assomiglia ad una specie di Tetris ribaltato che in cui il giocatore è chiamato a muovere delle pasticche colorate accoppiandole con i virus dello stesso colore per farle esplodere. Il tutto naturalmente è condito da bonus ed eventi in pieno stile Mario con tanto di gusci di tartaruga che potranno essere attivati per distruggere intere file di microbi.

Inoltre, se cercavate qualcosa con cui sfidare il compagno di ombrellone, questo potrebbe essere il titolo che fa per voi visto che superato il livello 20 vi permetterà di affrontare altri giocatori.

2 - Imagzle

Un gioco tutto italiano che sfida l'ingegno dei giocatori per indovinare l'immagine proposta. Imagzle mostra dei simpatici disegni colorati e una frase che suggerisce la soluzione, il resto sta alla deduzione e alla bravura dei giocatori. Anche se è una delle novità di quest'anno sono già disponibili oltre 400 livelli divisi tra notte, luce e alcuni livelli musicali.

Un titolo diverso se vi piacciono i giochi di enigmistica mobile e capace di fornire un alto livello di sfida.

Scarica Imagzle World per iOS

Scarica Imagzle per Android



3 - CodyCross

Il piccolo alieno del titolo è finito sulla terra e sta cercando di imparare quante più parole possibili per ambientarsi. Questa la trama dietro a CodyCross: un gioco di parole enigmistico per smartphone che propone tantissimi livelli divisi per argomenti come: Circo, Mezzi di trasporto, epoche storiche, oceani e molto altro ancora.

Se i cruciverba o lo scarabeo sono la vostra passione, CodyCross è uno dei titoli più interessanti per mettere alla prova le vostre meningi e passare qualche ora in completo relax sotto l'ombrellone.

Scarica CodyCross World per iOS

Scarica CodyCross per Android



4 - 4 Immagini 1 Parola

Siete sicuri di riuscire a trovare facilmente una sola parola per riunire 4 immagini? Può sembrare un'impresa semplice ma in realtà non lo è e LOTUS GmbH lo sa bene visto che con il suo gioco mobile rompicapo 4 immagini 1 parola sta spopolando sui dispositivi di tutto il mondo.

Attenzione, vi assicuriamo che questo titolo, per quanto semplice, riesce a creare dipendenza e probabilmente dopo poche ore avrete coinvolto a giocare con voi tutta la spiaggia.



5 - Parole Guru

Avete presente lo scarabeo? Bene ora portatelo su cellulare e immaginate oltre 2 mila livelli di divertimento. Questo è Parole Guru, un gioco per chi non riesce a fare a meno dell'enigmistica. Partendo da poche lettere dovrete costruire quante più parole possibili, ma attenzione perchè dopo aver risolto ogni livello, il gioco diventerà sempre più difficile.

Un passatempo consigliato soprattutto se cercate qualcosa di tranquillo e con cui riflettere, quasi una settimana enigmistica digitale da portare sempre con voi.

Scarica Parole Collegate per iOS

Scarica Parole Guru per Android



6 - Happy Glass

Un gioco mobile in cui tutto quello che dovete fare è riempire d'acqua un bicchiere. Sembra semplice, ma in realtà Happy Glass offre un livello di sfida crescente che saprà davvero mettervi alla prova. Tracciando una linea con il dito dovrete far scorrere l'acqua tra i vari elementi dello schermo, sprecandone il meno possibile per riempire il bicchiere alla fine del tracciato.

Un titolo ben bilanciato che riesce a unire perfettamente semplicità e ingegno, provatelo per scoprire quanto è difficile riempire un bicchiere.

Scarica Happy Glass per iOS

Scarica Happy Glass per Android



7 - Word Life

A chi i rompicapo proprio non bastano mai consigliamo anche il recente Word Life che unisce le funzionalità del già citato Parole Guru con quelle di un classico dell'enigmistica come il cruciverba. Collegando una serie di lettere bisogna creare le parole per riempire gli spazi e passare a livello successivo. Inoltre sono presenti anche dei bonus per tutti coloro che sapranno scovare delle parole nascoste.

Un ottimo passatempo che saprà sopperire alla mancanza di rompicapo, specie se il giornalaio è chiuso e non potete comprare la settimana enigmistica.

Scarica Word Life per iOS

Scarica Word Life per Android



8 - Pancetta!

E se proprio avete già provato di tutto allora è il momento di passare a un piccolo puzzle game alternativo che saprà non solo impegnarvi ma sarà in grado di strapparvi diverse risate. Si tratta di Pancetta! un gioco per smartphone che metterà alla prova la vostra capacità di mettere la pancetta su tutto.

Siete bravi a mettere la pancetta sulla pizza? Sul gelato? Sull'Islanda? Sulla Regina d'Inghilterra? Armati di una padella che funziona come un'aletta del Flipper dovrete palleggiare in ogni livello la fetta di pancetta a disposizione posizionandola su tutto quello che vi viene proposto senza che questa finisca per terra.

Un gioco di abilità che fa dell'assurdità il suo punto di forza, oltre a far venire una gran voglia di bacon croccante!

Scarica Pancetta! per iOS

Scarica Pancetta! per Android

A questo punto non ci resta che augurarvi buon divertimento con questo pack di giochi rompicapo per dispositivi mobile che sapranno sicuramente tenervi compagni per tutta l'estate 2019 e se volete anche qualche simpatico gadget da portare sotto l'ombrellone, date un'occhiata qui!