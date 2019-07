God of War: arriva la nuova statuetta da 1.200 dollari

Videogames

di Stefania Sperandio - 16/07/2019 13:04

I fan di God of War potranno presto portare a casa una preziosa statuetta dedicata al gioco, a patto che siano disposti a spendere parecchi soldi per averla.

I fan di God of War potranno presto esprimere il loro amore per il videogioco di Sony Santa Monica portando a casa una nuova statuetta da collezione dedicata a Baldur. A patto, certo, che siano disposti a spendere parecchi soldi per assicurarsene un esemplare.

Realizzata da Prime1Studio, la statuetta sarà alta oltre 60 centimetri e proporrà Baldur con un altissimo livello di dettaglio: i giocatori possono riconoscere nelle immagini di anteprima i suoi tatuaggi, tutte le particolarità del suo vestiario e le peculiarità dello stand sul quale si reggerà, impreziosito dagli esponenti della sua nidiata.

Le dimensioni annunciate per il prodotto, che sarà in scala 1:4, sono 62,2 centimetri di altezza, 55,3 centimetri di larghezza e 59,6 centimetri di profondità, per un peso complessivo di 24,2 chilogrammi. La statua sarà realizzata in polystone e disponibile in due esemplari, entrambi venduti al costo di 1.199 dollari: la prima sarà l'edizione standard, la seconda è stata battezzata EX Edition e includerà anche uno stand extra con il logo di God of War.

I pre-ordini sono già aperti sul sito ufficiale sia per la standard che per la EX. Per potersi garantire la propria copia sarà necessario pagare un anticipo di 119,90 dollari, con il saldo della cifra rimanente che avverrà al momento della spedizione del prodotto, attesa tra luglio e novembre 2020. Il sito precisa che la cifra che verserete non includerà le spese di spedizione, che saranno calcolate al momento della conferma dell'ordine; da pagare separatamente anche le eventuali tasse di importazione, il che potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo di questo pezzo da collezione.

Nei prossimi mesi, Prime1Studio aprirà anche i pre-ordini per una ulteriore statuetta, dedicata invece ai protagonisti Kratos e Atreus.

God of War è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 dal 2018. Premiato come Gioco dell'Anno ai The Game Awards, il titolo rivoluziona il franchise di Sony Santa Monica per consentire al giocatore di seguire da vicino le vicende di Kratos e di suo figlio Atreus, ora alle prese con le divinità norrene.

