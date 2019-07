Jack Reacher: la serie TV è in sviluppo e sarà prodotta da Amazon

Cinema

Amazon Studios produrrà la serie TV di Jack Reacher in collaborazione con Skydance Television e Paramount Television: il cast è ancora tutto da stabilire.

Amazon si è aggiudicata i diritti di Jack Reacher. Il personaggio, protagonista di 23 romanzi di Lee Child e di due film con Tom Cruise, sarà al centro di una serie scritta da Nick Santora.

I fan di Reacher saranno contenti di vedere il loro eroe in una serie. E di fan ce ne sono davvero milioni, considerando che il libri sono stati tradotti in 49 lingue e venduti in 101 paesi in giro per il mondo.

Amazon Studios realizzerà la serie in collaborazione con Skydance Television e Paramount Television. Al momento non si hanno informazioni sul probabile cast. Quasi sicuramente Tom Cruise non tornerà a vestire i panni dell’ex ufficiale della polizia militare americana, che ha deciso di cambiare vita e di dedicarsi ad aiutare i deboli senza sentirsi vincolato dal sistema. Il divo americano ha prestato il suo volto a Reacher nei due film Jack Reacher: La prova decisiva del 2012 (trailer in testata) e in Jack Reacher: Punto di non ritorno del 2016.

La sua interpretazione non è piaciuta molto ai fan. Secondo i lettori, Cruise non aveva la stazza giusta.

Lo stesso autore, Lee Child, ha dichiarato di aver collaborato molto bene con l’attore, ma di dover riconoscere che la componente fisica è importante per un personaggio come Reacher. E purtroppo, Tom Cruise non ha il fisico imponente del suo personaggio, descritto come un uomo muscoloso alto 1,95 metri per 130 chilogrammi di muscoli. Sono aperte dunque le scommesse per capire chi interpreterà il Jack Reacher televisivo.

È ufficiale, invece, che Santora rivestirà sia il ruolo di sceneggiatore che quello di produttore esecutivo, insieme agli altri produttori tra cui lo scrittore Lee Child.

E Nick Santora è una garanzia, visto che c’è la sua penna dietro il successo di serie come Scorpion.