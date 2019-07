One Piece: arriva il Monopoly ufficiale dedicato al famoso manga

CuriositàFumetti

16/07/2019

One Piece approda anche sul Monopoly con una collaborazione che unisce la ciurma di pirati di Cappello di Paglia al famoso gioco da tavolo.

Il Monopoly è indubbiamente il gioco da tavolo più conosciuto al mondo, e prima o poi nella vita tutti ci hanno giocato almeno una volta. Negli ultimi anni sono iniziate a uscire diverse versione riadattate e dedicate a franchise famosi, e di recente ecco comparire anche le versioni anime.

Negli ultimi mesi abbiamo visto tantissime versioni diverse del Monopoly, da Stranger Things a Avengers: Endgame, fino a passare ad alcuni manga e anime come Sailor Moon e My Hero Academia.

Finalmente è arrivata anche la versione del gioco da tavolo dedicata al manga più venduto al mondo: One Piece.

Il sito AmiAmi ha messo un'immagine nel suo shop online dedicata proprio al Monopoly di One Piece, prodotto ufficiale che sarà presto in vendita.

Ancora non sappiamo se questa variante del gioco classico avrà regole speciali e non sono ancora state mostrate immagini del contenuto della scatola, ma il gioco arriverà nel tardo settembre di quest'anno al prezzo di 35 euro circa. I Preordini sono già aperti.

Da quel che possiamo intuire dalla scatola, si può notare che i personaggi appariranno nelle loro versioni post-timeskip, come si evince dal loro abbigliamento e dalle cicatrici di Zoro e Rufy.

Non ci resta dunque che attendere maggiori dettagli sul funzionamento di questa particolare versione del Monopoly, dato che dubitiamo che Rufy e gli altri potranno approdare a Parco della Vittoria con la loro nave.

One Piece è un manga nato dalle matite di Eiichiro Oda nel 1997. In oltre vent'anni è arrivato all'incredibile numero di ben 93 volumi ancora in prosecuzione, diventando il fumetto creato da un singolo autore più venduto al mondo con oltre 430 milioni di copie. Dal manga è stato tratto un altrettanto longevo anime, che quest'anno compie vent'anni dalla prima messa in onda, e diversi film d'animazione, di cui l'ultimo One Piece: Stampede, uscirà in Giappone quest'estate e ad ottobre in Italia.

Cosa ne pensate del Monopoly di One Piece, ci vorreste giocare?

