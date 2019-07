Paradise HIlls, Emma Roberts si sveglia in una gabbia idilliaca nel primo trailer

Paradise Hills uscirà nei cinema americani e sulle piattaforme VOD il 1 novembre ; la stessa Waddington lo ha descritto come un tributo al suo "io" adolescente, una lettera d'amore a una ragazza che amava divorare storie fantascientifiche e fantasy ma che raramente ha visto un personaggio come lei nel ruolo di protagonista. La pellicola racconta la storia di un sistema di oppressione patriarcale, che intende controllare e trasformare le donne in un "essere ideale", e di un gruppo di donne riunite per andare contro di esso.

