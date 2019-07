TV NewsAnimazione

Una nuova serie basata su The Flintstones è in lavorazione. Ma sarà un reboot del tutto diverso, si tratta di una versione dedicata ad un pubblico adulto.

The Flintstones (Gli Antenati in italiano) potrebbe tornare... in una versione completamente diversa. Secondo quanto riporta Variety, è in lavorazione un reboot della serie per un pubblico adulto. Il potenziale show sarà prodotto da Warner Bros. Animation e da Brownstone Pictures, la casa di produzione dell'attrice e regista Elizabeth Banks.

Il progetto viene descritto come una comedy da prima serata rivolta ad un pubblico adulto, un po' come I Griffin o i Simpson. La serie farà uso dei personaggi iconici di The Flintstones, ma la storia sarà basata su un'idea originale. Per ora non è stato menzionato nessun network, poiché lo show è ancora nelle prime fasi di sviluppo.

La serie originale, prodotta da Hanna-Barbera, andò in onda per sei stagioni e 150 episodi su ABC dal 1960 al 1966. Lo show è diventato popolare in gran parte del mondo. La storia era ambientata in una fittizia età della pietra, con riferimenti agli anni '60. I protagonisti erano Fred e Wilma Flintstone e i loro vicini di casa Barney e Betty. Tra dinosauri come animali domestici e "macchine" a propulsione umana, The Flintstones è diventato un vero e proprio cult.

Non è la prima volta che qualcuno prova a produrre un reboot della serie. Ci sono stati due film live-action dedicati ai Flintstone (I Flintstones del 1994 e I Flintstones in Viva Rock Vegas del 2000), degli speciali TV e "The New Fred and Barney Show", una serie di breve durata dedicata agli amici Fred e Barney. Nel 2011, Seth MacFarlane, creatore de I Griffin, aveva in cantiere proprio un reboot di The Flintstones, ma il progetto fu accantonato.

Voi che cosa ne pensate: vi piace l'idea di un reboot di The Flintstones indirizzato ad un pubblico adulto?