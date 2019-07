The King's Man: il teaser trailer del prequel di Kingsman

Cinema

di Giacinta Carnevale - 16/07/2019 10:34 | aggiornato 16/07/2019 10:39

Il nuovo film The King's Man - Le origini, diretto da Matthew Vaughn e basato sui fumetti di Dave Gibbons, arriverà nelle sale americane il 14 febbraio 2020. Ecco il trailer ufficiale.

20th Century Fox ha finalmente diffuso online il primo trailer ufficiale di The King's Man - Le origini, la pellicola prequel del celebre franchise di Kingsman che arriverà nei cinema americani il 14 febbraio 2020 e ci porterà a scoprire le origini della nota agenzia di spionaggio.

A dirigere il film è ancora una volta il regista Matthew Vaughn, reduce dal successo ottenuto con i primi due capitoli della saga basata sui fumetti scritti da Mark Millar e Dave Gibbons, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Jane Goldman.

Il teaser trailer - che trovate in italiano in apertura dell'articolo e a seguire in lingua originale - ci porta indietro nel tempo fino alla Prima Guerra Mondiale, al termine della quale sono state gettate le basi per la creazione della sofisticata agenzia di intelligence a servizio di Sua Maestà.

Nella clip, mentre scorrono immagini di guerra, possiamo ascoltare la voce narrante del premio Oscar Ralph Fiennes, che nel film veste i panni di T.E. Lawrence, il mentore di un giovane e nuovo adepto dell'organizzazione britannica.

Nel corso dei secoli, la nostra gente ha saccheggiato, ingannato e ucciso. Finché un giorno ci siamo ritrovati nobili. Ma quella nobiltà non è stata frutto della 'cavalleria'. È figlia della tenacia e della crudeltà. Il vero potere non lo trovi andando in guerra. Il vero potere sta nel capire chi è veramente il tuo avversario. E come può essere sconfitto. So che vuoi combattere, ma ci sono altri modi per compiere il proprio dovere. Andiamo?

La trama, ambientata nei primi del '900, racconta di un gruppo di criminali e tiranni che decidono di riunirsi per organizzare un conflitto di proporzioni mondiali e uccidere così milioni di persone. Un uomo dovrà fare una corsa contro il tempo per riuscire a fermarli e impedire la distruzione totale.

Nel nutrito cast di The King's Man - Le origini, oltre a Ralph Fiennes, troviamo Liam Neeson, Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arterton, Harris Dickinson, Rhys Ifans, Matthew Goode, Charles Dance, Stanley Tucci, Daniel Brühl, Tom Hollander, Robert Aramayo e Djimon Hounsou.

Dopo l'uscita della pellicola prequel, il regista Matthew Vaughn ha annunciato che inizierà la produzione di un terzo e nuovo capitolo che concluderà la storia del giovane Eggsy (Taron Egerton) e del suo mentore Harry (Colin Firth). Il film poi segnerà anche la fine della leggendaria trilogia di spionaggio britannica.

In realtà il franchise non si fermerà ma l'universo verrà esteso con nuovi progetti tra cui uno spin-off dedicato agli Statesman, introdotti già in Kingsman: Il cerchio d'oro, che dovrebbe vantare nel cast attori del calibro di Halle Berry, Jeff Bridges e Channing Tatum. Ci sarà spazio anche per una serie televisiva composta da ben otto episodio.

The King's Man - Le origini debutterà negli Stati Uniti il 14 febbraio 2020, mentre la data di uscita italiana non è stata ancora svelata.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto il primo trailer di The King's Man - Le origini?