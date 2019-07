CinemaFumetti

di Mattia Chiappani - 16/07/2019 10:04 | aggiornato 16/07/2019 10:09

Dwayne "The Rock" Johnson sarebbe pronto a lanciarsi in volo e interpretare l'Uomo d'Acciaio, o almeno così ha dichiarato alla premiére di Fast & Furious - Hobbs & Shaw.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di inclusione nel mondo del cinema, anche se non sempre con i toni più adatti. Tra le notizie più calde degli ultimi giorni troviamo infatti la partecipazione di Lashana Lynch come nuovo 007 al prossimo film di James Bond, ma soprattutto la scelta di Halle Bailey come protagonista del nuovo live-action Disney de La Sirenetta. Due eventi che hanno scatenato innumerevoli discussioni online sull'annosa questione della modifica dell'etnia di personaggi iconici, da lungo tempo dibattuto e periodicamente riacceso dagli annunci delle case di produzione.

Cosa ne pensa di questo Dwayne "The Rock" Johnson, una delle stelle più importanti del cinema attuale? L'ex-wrestler è assolutamente a favore di una maggiore inclusione e, nonostante le recenti reazioni di parte del pubblico, crede che la direzione verso cui stiamo andando sia di una sempre maggiore apertura. In un commento rilasciato in occasione della premiére di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, primo spin-off della saga che lo vede protagonista al fianco di Jason Statham, ha spiegato il suo punto di vista, concentrandosi sul mondo dei cinecomics:

Credo che stiano andando nella giusta strada. Penso che ovviamente Marvel abbia fatto un lavoro eccezionale nella costruzione. E poi, sai, per me c'è DC Comics, stiamo facendo Black Adam con Warner Bros e DC Comics. Siamo molto gasati per quel progetto. Quindi penso che tutto cresca e si evolva, che prendi il polso della società ed è ciò che succede penso anche qui a Hollywood. In particolare nei franchise, con i personaggi, e con le compagnie quotate in Borsa, che sono molto sensibili a quel tipo di cose. Quindi sì, credo stiano facendo un ottimo lavoro.

The Rock explains why a black superman isn't actually that far off in the future #HobbsAndShaw pic.twitter.com/ivjk8ErLla — Variety (@Variety) July 14, 2019

Prima di allontanarsi e proseguire la sua camminata sul red carpet, Dwayne Johnson ha lasciato un'ultima chiusura, suggerendo la possibilità di un Superman di colore nel futuro e offrendosi per interpretarlo:

Forse un giorno vedremo un Superman di colore. Lo state guardando in questo momento!

L'ipotesi di una versione di colore dell'Uomo d'Acciaio non è sicuramente nuova. Già nei fumetti esistono alcune incarnazioni alternative dell'eroe di questo tipo come Val Zod, originario di Terra-2. Inoltre si era discussa ampiamente questa possibilità quando, in seguito all'apparente uscita di scena di Henry Cavill, si è ufficialmente candidato per la parte Michael B. Jordan, già Killmonger nel Marvel Cinematic Universe.

Cosa ne pensate? Vorreste vedere il più famoso eroe DC Comics in questa versione nel futuro dell'universo cinematografico? E soprattutto, come vedreste The Rock nei panni di Superman?

