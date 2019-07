Borderlands 3: il nuovo trailer So Happy Together esplode su PC e console

Videogames

di Andrea Guerriero - 17/07/2019 11:38

L'ultimo filmato dello sparatutto di Gearbox Software celebra la bellezza del giocare insieme.

2 condivisioni

Tutti quelli che vorrebbero giocare uno sparatutto in prima persona dall'animo cooperativo e dall'ironia travolgente, farebbero bene a cerchiare sui calendari il prossimo 13 settembre.

Si tratta della data scelta da Gearbox Software e 2K Games per il lancio di Borderlands 3, terzo capitolo regolare della saga per anni richiesto a gran voce dai fan. E ora finalmente in dirittura d'arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Proprio per prepararci al grande giorno, il team di sviluppo americano ha ben pensato di rilasciare un nuovo trailer di gioco in computer grafica, denominato So Happy Together:

Il filmato non offre nessuna sequenza di effettivo gameplay, ma si concentra piuttosto sull mostrare al pubblico la vera essenza della produzione, per uno shooter looter dall'animo scanzonato. E che rispecchia perfettamente lo stile dello studio guidato da Randy Pitchford. Si tratta, per stessa ammissione di Gearbox,di una celebration of togetherness, che esalta la condivisione di sessioni di gioco e le bellezze dalla co-op.

Gearbox Software/2K Games

Nessuna conferma, invece, per il tanto desiderato cross-play: Borderlands 3 non presenterà questa opzione - al contrario di quanto fa Fornite, per citarne uno -, almeno non al lancio settembrino. In attesa di sviluppi, godetevi la clip odierna, in cui i Cacciatori della Cripta si muovono al ritmo indiavolato del storica Happy Together, firmata dai Turtles nel 1967.