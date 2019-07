C'era una volta a... Hollywood: Tarantino svela i 10 film che lo hanno ispirato

Cinema

di Francesco Ursino - 17/07/2019 10:20 | aggiornato 17/07/2019 10:25

Commedie, western, film drammatici: Tarantino ha svelato le pellicole che lo hanno ispirato durante la creazione del suo ultimo lavoro, C'era una volta a... Hollywood.

Il mondo di Quentin Tarantino è ricco di citazioni e rimandi al cinema del passato. In occasione dell’uscita di C'era una volta a... Hollywood, atteso negli Stati Uniti il 26 luglio (e in Italia il 19 settembre), il regista e Sony Pictures Television hanno deciso di fare le cose in grande. Nasce così Once Upon a Time in Hollywood and Quentin Tarantino Present the Swinging Sixties. Si tratta di una serie di dieci film, scelti personalmente da Tarantino, che hanno costituito una forte ispirazione per la nuova opera del regista americano.

Deadline riporta la lista delle pellicole coinvolte. In parentesi vengono specificati l’anno di uscita, il regista e il genere:

Bob & Carol & Ted & Alice (1969; regia: Paul Mazursky; commedia drammatica)

Fiore di cactus (1969; regia: Gene Saks; commedia)

Easy Rider (1969; regia: Dennis Hopper; dramma)

L'amante perduta (1969; regia: dramma)

La battaglia del Mar dei Coralli (1959; regia: Paul Wendkos; film di guerra)

L'impossibilità di essere normale (1970; regia: Richard Rush; commedia drammatica)

Missione compiuta stop. Bacioni Matt (1968; regia: Phil Karlson; thriller/azione)

Hammerhead (1968; regia: David Miller; thriller)

Il sentiero della violenza (1958; regia: Phil Karlson; western)

I pistoleri maledetti (1965; regia: William Witney; western)

La lista include pellicole di generi diversi e, in ogni caso, tutte appartenenti al periodo in cui si svolge la storia di C'era una volta a... Hollywood, ambientato nel 1969. Vale la pena sottolineare che Missione compiuta stop. Bacioni Matt includeva nel cast anche Sharon Tate, la sfortunata attrice che nel film di Tarantino è portata in scena da Margot Robbie.

I dieci film, appartenenti alla raccolta di Columbia Pictures, verranno trasmessi in oltre 80 paesi a partire da una settimana dall’uscita di C'era una volta a... Hollywood. La proiezione verrà interrotta da speciali intermezzi durante i quali lo stesso Tarantino e la storica del cinema Kim Morgan commenteranno le tematiche maggiori delle pellicole coinvolte. Non mancheranno, inoltre, alcune scene tratte dal nuovo film del regista americano. La prima proiezione avverrà negli Stati Uniti, dal 21 al 25 luglio, sul canale Sony Movie Channel, che trasmetterà due film a sera. L’iniziativa, in ogni caso, seguirà le tempistiche di uscita di ogni territorio coinvolto: in Italia, perciò, i dieci film saranno visibili sulle reti Rai a metà settembre.

Tarantino, a proposito dell’iniziativa, ha commentato:

Sony Pictures ha reso disponibile il proprio catalogo Columbia Pictures così che io potessi scegliere una serie di film rappresentativi dell’epoca in cui è ambientato C’era una volta a... Hollywood, ovvero i mitici anni ’60. Sono elettrizzato dal presentare questi film, così da poterceli godere insieme.

Anche il presidente di Sony Pictures Television, Mike Hopkins, ha voluto rilasciare una dichiarazione in merito:

C’era una volta a... Hollywood di Tarantino promette di essere un evento cinematografico. Siamo entusiasti di supportarlo e di portare questi fantastici film della libreria storica dello studio al pubblico di tutto il mondo.

C’era una volta a... Hollywood si presenta con un cast stellare, ammirabile in parte anche nel trailer in italiano della pellicola. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt vengono accompagnati in scena, tra gli altri, da Margot Robbie, Al Pacino, Margaret Qualley e Maya Hawke, già protagonista della terza stagione di Stranger Things.

Cosa ne pensate della rassegna di film storici curata da Quentin Tarantino?