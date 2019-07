TV News

di Stefania Sperandio - 17/07/2019 12:30 | aggiornato 17/07/2019 12:36

È un Game of Thrones arraffa-tutto quello che abbiamo visto alle nomination per gli Emmy Awards: la serie HBO ha segnato il nuovo record con l'ottava stagione e non tutti i fan l'hanno presa bene.

La stagione finale di Game of Thrones è stata senza dubbio quella che ha diviso maggiormente il pubblico, scatenando anche feroci critiche da parte dei fan: secondo numerosi spettatori, che hanno anche dato il la a una petizione che chiedeva di realizzarla daccapo, gli showrunner David Benioff e D. B. Weiss sarebbero colpevoli di aver fatto accadere le cose in modo troppo veloce e di aver fatto sviluppare i personaggi in modo non coerente.

Nonostante i commenti negativi e gli attacchi a volte sfociati in insulti, la serie HBO ha comunque fatto registrare un nuovo record assoluto, facendo incetta di nomination agli Emmy: sono ben 32, un dato che polverizza il precedente record per una singola stagione che era detenuto da NYPD Blue dal 1994, fermo a 26 nomination.

HD HBO Daenerys Targaryen nell'episodio finale di Game of Thrones, candidato per Miglior scrittura e Miglior regia

La reazione dei fan più critici, come prevedibile, non è stata esattamente gioiosa. Molti si sono scagliati contro il fatto che proprio gli showrunner, ribattezzati D&D, siano stati nominati sia per Miglior scrittura sia per Miglior regia in virtù dell'episodio finale di Game of Thrones, The Iron Throne – uno di quelli più aspramente bersaglio delle loro critiche.

Su Reddit sono così comparsi dei meme che scherzano sulla questione, come quello che ricorda il punteggio medio ottenuto dalle recensioni degli utenti proprio dall'episodio The Iron Throne e che si domanda "questo può valere un Emmy?".

Qualcuno cita invece Tywin Lannister per affermare che le nomination di D&D siano da ricondurre a "follia e stupidità". Altri fanno riferimento a Re Robert Baratheon che chiedeva di "fermare questa follia", in una reinterpretazione abbastanza... originale.

In merito alle nomination di The Iron Throne nelle categorie Miglior scrittura e Miglior regia, i fan hanno messo a confronto l'esecuzione eseguita nel pilot da Ned Stark e quella brutale e imperfetta compiuta da Theon Greyjoy alla presa di Grande Inverno, ai danni di Ser Rodrik. Il commento alla prima immagine è "come D&D pensano di aver realizzato il finale", a fronte della scena di Theon che sarebbe "come è venuto davvero".

So did #GameofThrones get nominated for Best Writing/Drama series as an elaborate joke so the actors can win everything and D&D get nothing? Because then I'm down. #Emmys2019 pic.twitter.com/8hWWbRbWI1 — Gena Ozols (@genaozols) July 16, 2019

I fan sembrerebbero tendenzialmente felici per le nomination ottenute dagli attori, come la prima di Emilia Clarke nel ruolo di attrice protagonista con Daenerys Targaryen, mentre le battute e le critiche si concentrerebbero sulla stagione in generale e sui due showrunner.

Quando vedi la nomination di Emilia, quando vedi anche quella di D&D

Un altro fan scrive "congratulazioni a tutti coloro che hanno lavorato a Game of Thrones, a eccezione di D&D".

Congratulations to everyone who worked on #GameofThrones EXCEPT for D&D — this username was available? (@defaultmale) July 16, 2019

Su Reddit la community FreeFolk – la più critica contro l'ottava stagione e quella che ha fatto finire D&D in cima ai risultati di Google per la parola chiave "pessimi scrittori" – in alcuni post non ha salvato nessuno, associando alle nomination da record ricevute da Game of Thrones 8 una gif di una divertente espressione disgustata di Emilia Clarke.

L'avversione per gli showrunner è tale che qualcuno minaccia di seguire la scia di Tommen se i due dovessero portare davvero a casa un Emmy.

Oltre ai due showrunner, sono tantissimi anche gli attori che hanno ricevuto una nomination agli Emmy per le loro interpretazioni durante l'ottava stagione: Kit Harington (Jon Snow) ed Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) sono stati nominati per Miglior attore e Miglior attrice protagonisti. Lena Headey (Cersei Lannister), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark) e Gwendoline Christie (Brienne di Tarth) sono state nominate per la Miglior attrice non protagonista; Alfie Allen (Theon Greyjoy), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) e il pluripremiato Peter Dinklage (Tyrion Lannister) sono stati nominati come Miglior attore non protagonista. Riconoscimento anche per Carice van Houten (Melisandre), nominata per Miglior attrice guest.

Per Allen, Turner, Christie e van Houten si tratta della prima nomination agli Emmy.

In merito alle nomination degli attori, l'account ufficiale Twitter TV ha citato la formula usata da Arya Stark e Jaqen H'ghar, scrivendo che "una ragazza si merita un Emmy", in riferimento alla nomination di Maisie Williams.

A Girl deserves an Emmy. — Twitter TV (@TwitterTV) July 16, 2019

Anche la scrittrice Victoria Aveyard è colpita dalle nomination per la sezione Miglior attrice non protagonista e chiede di far pareggiare Turner, Williams, Christie e Headey, in modo da poter dare un Emmy a ciascuna. Anche in questo caso, Twitter TV interviene invocando l'intervento di Bran Stark per cambiare le cose.

We know someone who might be able to help pic.twitter.com/xUTYqYuIHh — Twitter TV (@TwitterTV) July 16, 2019

In un altro cinguettio, l'account sostiene che proprio la competizione tra tutte le attrici candidate sarà il vero gioco dei troni per scoprire chi la spunterà alla fine, e accompagna le parole a una gif dell'iconico allenamento tra Brienne e Arya, nella stagione 7:

Maisie, Sophie, Gwendoline, and Lena all nominated in the same Emmys category is the REAL Game of Thrones pic.twitter.com/ea2OxKU90v — Twitter TV (@TwitterTV) July 16, 2019

Tra i tantissimi altri premi a cui è candidato Game of Thrones, oltre a quelli citati, anche Miglior serie drammatica dell'anno, Miglior composizione musicale per Ramin Djawadi e il suo lavoro in The Long Night, Miglior regia non solo per The Irone Throne ma anche per The Last of the Starks (quarto episodio, diretto da David Nutter) e per The Long Night (terzo episodio, diretto da Miguel Sapochnik).

Scopriremo quanti Emmy HBO riuscirà a portare a casa con Game of Thrones 8 (e come reagiranno a quel punto i fan) il prossimo 23 settembre, quando si terrà la già attesa cerimonia di premiazione.