Emmy 2019, Game of Thrones sbanca, bene Mrs. Maisel e Chernobyl: tutte le nomination

17/07/2019

Game of Thrones infrange ogni record in un anno magico per HBO: ecco le nomination della 71esima edizione degli Emmy Awards, il premio più importante per il piccolo schermo statunitense:

Gli Oscar della TV statunitense hanno annunciato oggi 16 luglio 2019 le candidature per tutte le categorie che verranno premiate notte del piccolo schermo, in autunno. In campo drammatico, come da previsioni, non c'è davvero stata gara. Arriva il tempo degli addii anche agli Emmy per Game of Thrones, ma non prima di stabilire uno storico record. Con la sua stagione conclusiva la serie TV targata HBO raccimola da sola ben 32 nomination, facendo incetta di candidature nelle categorie attoriali e in quella di miglior serie TV drammatica.

Stavolta nemmeno Netflix è riuscita a imporsi: a guidare la classifica di canale produttore più nominato c'è di nuovo HBO, che aveva ceduto il primato proprio nel 2018 dopo 18 anni di dominio incontrastato. A pesare sul conteggio finale - che si ferma a quota 137 - ci sono le 19 nomination pesantissime di un'altra hit HBO, Chernobyl. La mini serie ottiene anche tre candidature per i suoi attori: Jared Harris, Emily Watson e Stellan Skarsgård. Al secondo posto come serie più nominata c'è invece un titolo Amazon, che riconferma il successo dell'anno passato: il frizzante La fantastica signora Maisel porta casa ben 20 candidature.

Si preannuncia grande battaglia nelle categorie dedicate alle miniserie: accanto a Chernobyl si fanno notare titoli quali Escape at Dannemora e When They See Us, serie di punta dell'annata critica per Netflix. In campo comedy un po' a sorpresa fa il pieno Barry, ennesima produzione HBO che suggella un'annata magica per l'emittente.

Sul fronte inglese mettono a segno parecchie nomination di peso il comico Fleabag e la miniserie A Very English Scandal di BBC: a essere nominati sono attori simboli di britannicità come Olivia Colman, Ben Wishaw e Hugh Grant. La lista di attori del grande schermo che agguantano una nomination agli Emmy è lunga: si parte con Amy Adams protagonista di Sharp Objects e si arriva a Mahershala Ali in True Detective, passando per Sam Rockwell, Benicio Del Toro, Michelle Williams e Laura Linney.

Se Game of Thrones è stato più che onorato nell'anno dell'addio, alla stagione conclusiva The Big Bang Theory non raccoglie nemmeno una nomination, così come Crazy Ex-Girlfriend.

Ecco tutte le nomination agli Emmy 2019 nelle principali categorie seriali e televisive. Per sapere chi vincerà bisognerà aspettare fino al prossimo 23 settembre 2019, quando si svolgerà la cerimonia di premiazione.

Emmy Awards 2019: tutte le nomination

Miglior serie drammatica

Better Call Saul

Bodyguard

Game of Thrones

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

Miglior serie comedy

Barry

Fleabag

The Good Place

The Marvelous Mrs. Maisel

Russian Doll

Schitt’s Creek

Veep

Miglior miniserie

Chernobyl

Escape at Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Kit Harington, Game of Thrones

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Billy Porter, Pose

Milo Ventimiglia, This Is Us

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Emilia Clarke, Game of Thrones

Jodie Comer, Killing Eve

Viola Davis, How to Get Away with Murder

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards

Miglior attore protagonista in una miniserie o film

Mahershala Ali, True Detective

Benicio Del Toro, Escape at Dannemora

Hugh Grant, A Very English Scandal

Jared Harris, Chernobyl

Jharrel Jerome, When They See Us

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Aunjanue Ellis, When They See us

Joey King, The Act

Niecy Nash, When They See Us

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Christina Applegate, Dead To Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Natasha Lyonne, Russian Doll

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Jonathan Banks, Better Call Saul

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Alfie Allen, Game of Thrones

Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones

Peter Dinklage, Game of Thrones

Michael Kelly, House of Cards

Chris Sullivan, This Is Us

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Gwendoline Christie, Game of Thrones

Lena Headey, Game of Thrones

Sophie Turner, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

Fiona Shaw, Killing Eve

Julia Garner, Ozark

Miglior attore non protagonista in una serie comedy

Stephen Root, Barry

Henry Winkler, Barry

Anthony Carrigan, Barry

Alan Arkin, The Kominsky Method

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Tony Hale, Veep

Miglior attrice non protagonista in una serie comedy

Sarah Goldberg, Barry

Sian Clifford, Fleabag

Olivia Colman, Fleabag

Betty Gilpin, GLOW

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel

Anna Chlumsky, Veep

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Stellan Skarsgard, Chernobyl

Paul Dano, Escape at Dannemora

John Leguizamo, When They See Us

Michael K. Williams, When They See Us

Asante Blackk, When They See Us

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film

Emily Watson, Chernobyl

Margaret Qualley, Fosse/Verdon

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Patricia Arquette, The Act

Marsha Stephanie Blake, When They See Us

Vera Farmiga, When They See Us

Miglior film per la televisione

Bandersnatch

Brexit

Deadwood

King Lear

My Dinner with Hervé

Miglior reality strutturato