FaceApp è il fenomeno del momento, ma invecchiare potrebbe costare caro alla privacy

Avrete probabilmente notato che le bacheche dei social network sono da alcuni giorni invase da foto di persone invecchiate prima del tempo. Il credibile ritocco porta la firma di FaceApp, un'applicazione per smartphone che ha conquistato con il merito il titolo di 'fenomeno del momento'.

Anche personaggi famosi hanno deciso di cedere alla tentazione della #faceappchallenge, ma quanto costa invecchiare?

Gli ingranaggi che consentono il funzionamento dell'applicazione dall'improvviso successo (gratuita su App Store e Play Store) non sembrano convincere tutti. Lo sviluppatore Joshua Nozzi ha infatti deciso di approfondire e ha notato qualcosa di anomalo nel software apparentemente innocuo.

Con un post su Twitter, lo sviluppatore ha messo in guardia gli utenti che nelle ultime ore stanno utilizzando a più non posso l'app virale. FaceApp non consente l'utilizzo delle foto memorizzate sullo smartphone quando si è offline. Con una connessione invece il caricamento avviene invece a gruppi e lentamente, come se ciò dipendesse da un network. Questa anomalia ha indotto Nozzi a credere che l'app carichi tutte le foto degli incosapevoli utenti sui propri server.

BE CAREFUL WITH FACEAPP - the face aging fad app. It immediately uploads your photos without asking, whether you chose one or not. https://t.co/LlqkDpy4ZO