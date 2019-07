Filmato uno squalo abissale, negli oceani da oltre 200 milioni di anni [VIDEO]

Un team di ricercatori ha di recente ripreso, durante un'esplorazione marina in acque molto profonde, un meraviglioso esemplare di squalo capopiatto: a detta di OceanX, un'iniziativa che punta a portare l'esplorazione oceanica a un nuovo livello, e della Florida State University, si tratta di una specie più antica della maggior parte dei dinosauri. Un vero predatore degli abissi.

I ricercatori hanno registrato il video della misteriosa creatura alle Bahamas e sono riusciti anche a etichettarlo direttamente dal sottomarino con un GPS: OceanX ha condiviso un video del fantastico incontro su Facebook, che ha ricevuto oltre 75mila visualizzazioni.

OceanX ha scritto in un post sul blog:

Dato che lo squalo capopiatto è una specie che vive in acque profonde, è difficile che venga etichettato in questo modo, proprio dal punto di vista fisiologico. Nel suo tipico ciclo di vita, infatti, non sperimenterà mai la luce del sole e molto raramente percepirà la bassa pressione e le temperature più calde delle acque superficiali. In genere, si ritiene che i dati ottenuti dall'etichettatura siano distorti, perché per un po' di tempo lo squalo non si comporterà come di consueto.