di Giuseppe Benincasa - 17/07/2019 11:36 | aggiornato 17/07/2019 11:40

La famiglia più gialla d'America è pronta ad andare nel Sottosopra!

Puntuale come ogni anno, dalla seconda stagione de I Simpson, a ottobre - negli Stati Uniti - andrà in onda il nuovo episodio speciale de La Paura fa Novanta (Treehouse of Horror). Quest'anno, Matt Groening (autore e ideatore della serie animata) si è ispirato alla serie TV Stranger Things e al film vincitore del premio Oscar La forma dell'acqua - The Shape of Water per l'episodio 666 della serie, facente parte della 30esima stagione.

Per l'occasione, è stato pubblicato un poster (che potete vedere qui sotto), nel quale riconoscerete sicuramente i protagonisti della cittadina di Springfield e le immagini da Stranger Things e La forma dell'acqua - The Shape of Water:

FOX Il poster dell'episodio de La paura fa novanta dedicato a Stranger Things

I Simpson e gli abitanti gialli della città di Springfield andranno quindi nel Sottosopra e si ritroveranno immersi in una fitta rete di misteri. Mentre Selma (una delle sorelle di Marge) avrà una storia d'amore con la creatura acquatica (qui impersonata da uno degli alieni della serie).

La serie TV de I Simpson è giunta alla sua 30esima stagione e, come suggerisce la scritta nella parte superiore del poster, l'episodio 666 (il numero del diavolo) era già programmato dall'inizio per essere uno della serie La Paura fa Novanta. Per chi non lo sapesse, questi episodi speciali - normalmente divisi in 3 mini storie - non fanno parte della continuity de I Simpson e trattano sempre di storie horror, fantascientifiche o fantasy ispirate alla televisione e al cinema. Recentemente sono stati anche annunciati dei Funko Pop! che riprendono la serie de La Paura fa Novanta, chissà che in futuro non si troveranno anche quelli ispirati a questo episodio.