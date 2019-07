CuriositàFumetti

di Silvio Mazzitelli - 17/07/2019 09:14 | aggiornato 17/07/2019 09:18

Se nella vostra infanzia avete amato Ken il Guerriero, I Cavalieri dello Zodiaco, Dragon Ball e molti altri manga simili, allora a Tokyo ha aperto il bar che fa per voi.

Quanti di voi sono cresciuti tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 guardando anime come Ken il Guerriero, City Hunter, I Cavalieri dello Zodiaco e molti altri grandi capolavori del passato. Queste opere hanno segnato l'infanzia di milioni di persone, oggi adulte, in tutto il mondo, e in Giappone qualcuno ha pensato addirittura di dedicare un locale a questi manga immortali.

A Tokyo dallo scorso 11 luglio è possibile visitare l'Otona no Jump Sakaba (il bar per adulti di Jump), un bar ispirato dagli shonen manga più importanti della rivista Weekly Shonen Jump negli anni '80. Il posto è a situato a pochi minuti a piedi dalla stazione di Shinjuku, uno dei quartieri più famosi e popolati della capitale giapponese.

In questo locale le persone potranno andare a bere e mangiare qualcosa mentre ammirano le gigantografie e i vari gadget dedicati ad alcuni degli eroi provenienti da molti famosi manga del passato, così da poter intavolare chiacchierate pregne di nostalgia per quei tempi.

Il locale è un Izakaya, un pub giapponese simile ai nostri, dove si può andare sia a bere che a mangiare alcuni stuzzichini o piatti leggermente più elaborati. L'Otona no Jump Sakaba offrirà ai suoi clienti 42 tipi di cibo e 52 tipi di bevande tra cui scegliere. Sarà possibile anche usufruire di un menù speciale all-you-can-eat-and-drink per due ore al costo di 3000 Yen (circa 30 euro) a persona.

Il posto avrà inoltre dei menù realizzati in collaborazione con Jump, dedicati a sette serie storiche della rivista, tra cui: City Hunter, Ken il Guerriero, Kinnikuman, Dragon Ball, I Cavalieri dello Zodiaco,Rokudenashi Blues e Sakigake!! OtokoJuku (in Italia edito da Star Comics come Classe di Ferro). I menù avranno un prezzo variabile tra i 730 e i 1200 yen (circa tra i 7 e i 12 euro) e non saranno compresi nel menù all-you-can-eat.

I piatti speciali, come è possibile vedere nella galleria d'immagini, sono particolarmente ispirati, offrendo pietanze divertenti da vedere come le Dragon Meatballs.

I clienti potranno inoltre ottenere del merchandise speciale ordinando alcuni di questi menù speciali o diventando dei clienti affezionati del locale.

L'Otona no Jump Sakaba resterà aperto per un anno secondo quanto è stato rivelato, e non si sa se questo periodo potrebbe essere prolungato in caso di grande successo del locale.

Se avete in programma un viaggio a Tokyo entro un anno da adesso vi consigliamo di non lasciarvi scappare l'opportunità di visitarlo.

Fonte: Soranews24