Il live-action di Akira messo in pausa, quale sarà la sua fine?

di Silvio Mazzitelli - 17/07/2019 14:44 | aggiornato 17/07/2019 14:48

Dopo la notizia che Taika Waititi, già nominato regista del live-action, dirigerà Thor 4, il film di Akira sembra aver subito un brusco arresto nella produzione. Cosa succederà d'ora in poi?

Dopo le conferme che vedevano il film live-action dedicato ad Akira prendere pian piano forma, adesso giunge la notizia che la pellicola tratta dal capolavoro d'animazione di Katsuhiro Otomo potrebbe essere messa in pausa fino a data da destinarsi.

È stato infatti confermato che Taika Waititi, il famoso regista di Thor: Ragnarok che avrebbe dovuto occuparsi anche del film di Akira, ha firmato un contratto per dirigere il futuro Thor 4. Questo ha scombussolato i piani di Warner Bros. e, secondo quanto riportato da Variety, questi avrebbero staccato la spina al progetto live-action in maniera indefinita.

I casting di Akira erano già partiti ed entro l'autunno sarebbero iniziate le riprese. L'uscita era prevista per il 21 maggio 2021, teoricamente.

Taika Waititi sarebbe stato in procinto di scegliere gli attori giapponesi per il ruolo dei due protagonisti principali, con lo studio che avrebbe posticipato i tempi del progetto per permettergli di selezionare con la massima cura gli attori. A quanto sembra però ci sarebbero state diverse divergenze creative sul progetto, legate anche allo script del film.

Secondo quanto riportato dal sito The Hollywood Reporter, la tabella di marcia della produzione di Thor 4 e di Akira si sarebbero sovrapposte, generando ulteriori problemi di tempistiche per la realizzazione di Akira, oltre i ritardi già accumulati. Warner Bros, comunque spera che Taika Waititi possa continuare il progetto dedicato al famoso anime dopo aver concluso Thor 4.

Lo scorso aprile era stato rivelato che la California Film Commission avrebbe fornito un finanziamento di 18,5 milioni di dollari se il film fosse stato girato interamente in California e se la produzione fosse iniziata entro 180 giorni dal ricevimento dei fondi. Il progetto avrebbe dovuto essere girato in 71 giorni in California, e avrebbe dovuto generare una spesa di 92 milioni di dollari per la produzione, includendo 43 milioni di dollari per pagare le 200 persone coinvolte nella realizzazione più 5000 comparse.

Attualmente, dunque, il destino del film live-action di Akira resta altamente incerto. Per il momento la pellicola è in pausa e non sappiamo se a questo punto Warner Bros. deciderà, come ha affermato, di aspettare che Taika Waititi finisca i lavori su Thor 4, film di cui ancora non si sa nulla riguardo un ipotetica data di lancio, o se preferirà affidare il progetto a un altro regista.

Se siete delusi dalla messa in pausa della pellicola live-action vi potrete consolare sapendo che il prossimo anno arriverà un nuovo progetto animato di Akira diretto sempre da Katsuhiro Otomo.

