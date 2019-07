In Dragon Ball Z Kakarot potremo utilizzare anche Vegeta, Piccolo e Gohan

Videogames

di Andrea Guerriero - 17/07/2019 15:47 | aggiornato 17/07/2019 15:52

Nel nuovo actionRPG di Bandai Namco, in uscita nei primi mesi del prossimo anno, potremo prendere il controllo di altri personaggi simbolo dell'arco narrativo Z.

1 condivisione

I fan dei Saiyan creati da Akira Toriyama sognano da tempo di vivere incredibili avventure vdeoludiche in un gioco di ruolo d'azione a tema Dragon Ball.

Una richiesta che, nel corso dell'E3 2019 di tenutosi in quel di Los Angeles, ha trovato risposta nel nuovo progetto a marchio Bandai Namco, sviluppato nelle talentuose fucine degli sviluppatori giapponesi di CyberConnect2. Un titolo, Dragon Ball Z Kakarot, che vedrà la luce nei primi mesi del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Non sono tantissime le informazioni sul videogame. Quel che è certo è che andremo a percorrere tutti gli eventi fondamentali - combattimenti compresi! - dell'arco narrativo di Dragon Ball Z, con tanto di missioni secondarie che amplieranno l'universo storico della serie. Il tutto con una struttura da GDR a cui si affiancano i dogmi tipici dei picchiaduro a incontri, almeno nelle battaglie contro i nemici.

Tra una battaglia e l'altra potremo inoltre volare, pescare, mangiare, allenarci con amici, rafforzare legami e costruire relazioni, mentre le statistiche del personaggio aumenteranno sia con l'esperienza accumulata in battaglia, sia mangiando cibo.

In data odierna, poi, arrivano nuovi e graditi dettagli dalle pagine della rivista nipponica V-Jump. Stando a quanto rivelato dal magazine, pare allora che Goku non sarà l'unico eroe giocabile dell'avventura. I gamer potranno prendere il controllo anche di Vegeta, Piccolo e Gohan, che appariranno come personaggi di supporto. Vegeta in particolare può essere usato a partire dal Pianeta Namek.

Non solo, Chiaotzu, Tien Shinhan, Krillin e Yamcha saranno presenti unicamente come aiutanti del protagonista. Potremo impartire loro dei comandi basilari, a cui risponderanno eseguendo determinate azioni. Saranno anche in grado di aiutare in battaglia e proteggere dagli attacchi nemici. Non mancheranno poi degli ancora misteriosi robot dal look piratesco, che sarà possibile incontrare in una base in fondo al mare.

Cosa ne dite, le novità di Dragon Ball Z Kakarot sono riuscite ad intrigarvi? Cosa vi aspettate dall'actionRPG di CyberConnect2?