Juventus in esclusiva su PES 2020: in FIFA 20 si chiamerà Piemonte Calcio

La Juventus FC sarà comunque presente in FIFA 20? Parzialmente sì . Considerando l'accordo di esclusiva tra la squadra di Cristiano Ronaldo e l'azienda giapponese, nell'atteso titolo di Electronic Arts ( annunciato all'E3 2019 ) il club non avrà il nome originale, ma si chiamerà Piemonte Calcio . Allo stesso modo, le divise utilizzabili non saranno quelle ufficiali, così come lo stemma e lo stadio.

La partnership tra le due parti ha portato anche alla scelta di Miralem Pjanić come eFootball PES Ambassador. Il centrocampista juventino sarà dunque sulla copertina del titolo in arrivo il 10 settembre 2019 e prenderà parte ad altre iniziative promosse da Konami e Juventus FC nel corso dell'anno.

