Il prossimo 20 settembre prenderà il via la (presunta) invasione dell'Area 51, evento che sarà possibile seguire anche in diretta streaming direttamente dal deserto del Nevada.

L'evento Facebook creato dalla pagina Shitposting cause im in shambles - a cura dell’australiano Jackson Barnes - e dedicato all'invasione dell'Area 51, sta vedendo crescere giorno dopo giorno il numero di partecipanti.

Ad oggi, 17 luglio, lo 'Storm Area 51' ha infatti raggiunto e superato la sorprendente cifra di 1,4 milioni di utenti che hanno cliccato su 'parteciperò'. Ancora non è chiaro se e in che modo i temerari assaltatori decideranno di invadere la base militare sita nel deserto del Nevada (in cui si ipotizza possano trovarsi i resti alieni dell'incidente di Roswell avvenuto nel 1947).

L'unica cosa certa è che il 20 settembre 2019 potremmo assistere a qualcosa di mai visto prima, nonostante il severo avvertimento del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il quale ha confermato che - se strettamente necessario - userà la forza per 'proteggere l'America e le sue risorse'. Anche le forze dell'ordine del Nevada, come riportato da TMZ, sono state messe in allerta e faranno di tutto per far rispettare la legge secondo le norme della zona:

Innanzitutto, ci è stato detto che chiunque commette un crimine all'interno o intorno all'Area 51, compreso valicare il limite consentito, verrà arrestato e perseguito nella misura massima consentita dalla legge locale e militare. Le nostre fonti ci hanno informato anche che le forze di polizia locali lavoreranno insieme per frenare qualsiasi tentativo di violazione nei pressi dell'Area 51, oltre ad essere pronte a usare la forza non letale, come gas lacrimogeni e spray al peperoncino.

Come riportato da HypeBeast, nel caso vogliate assistere all'evento ma avete qualche problema ad affrontare un volo diretto per il Nevada (o magari avete timore proprio delle ripercussioni legali), sappiate che la società di intrattenimento di Las Vegas chiamata Area 15 ha deciso di trasmettere l'evento in diretta.

Okay. Now we’re curious about the storming of #AREA51. We’re going to live stream the “event” here at #AREA15 to watch what goes down. And costumes & tin foil hats are required 😉 Leave your info & we’ll send you the details. https://t.co/BMC69hRFxg pic.twitter.com/AjeX4GApl1 — AREA15 (@AREA15official) July 14, 2019

Okay. Ora siamo incuriositi circa l'assalto dell'Area 51. Trasmetteremo l'evento in diretta streaming qui ad Area 15 per vedere cosa accadrà. Costumi e cappelli di stagnola sono necessari.

Ma non solo: ll famoso chef Guy Fieri si è offerto di donare ai partecipanti al raid alcune costolette di maiale speciali e 'radioattive' preparate per l'occasione.

Workin’ on some new recipes for the folks inside Area 51 👽 The Radioactive Ribs are lookin’ goooooood 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/gW9GFqnvvQ — Guy Fieri (@GuyFieri) July 16, 2019

Al lavoro su alcune nuove ricette per le persone all'interno di Area 51. Le costolette radioattive sembrano davvero buone.

Insomma, l'evento social - nato come un semplice atto goliardico ideato dello stesso Barnes - sta assumendo ogni giorno che passa i connotati di un appuntamento da non perdere, destinato (forse) a rimanere impresso nella storia (speriamo non per i motivi sbagliati).

Voi seguirete la diretta streaming dell'invasione dell'impenetrabile Area 51 il prossimo 20 settembre?