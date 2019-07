Cinema

La Sirenetta: Harry Styles in trattative per il ruolo del Principe Eric

di Giacinta Carnevale - 17/07/2019 11:34 | aggiornato 17/07/2019 11:38

Proseguono i casting per l'adattamento live-action de La Sirenetta, con l'ex membro dei One Direction che potrebbe essere ingaggiato per interpretare il bel Principe Eric.

La star britannica Harry Styles è in trattative con Disney per il ruolo del Principe Eric nel live-action de La Sirenetta, diretto dal regista Rob Marshall. Secondo quanto svelato da Variety, l'ex frontman dei One Direction (il gruppo è attualmente in pausa) potrebbe così affiancare la giovane Halle Bailey nella rivisitazione del classico d'animazione del 1989. Il giovane cantautore sarebbe così alla sua seconda esperienza cinematografica. Nel 2017 infatti aveva fatto il suo debutto sul grande schermo in Dunkirk, la pellicola di Christopher Nolah vincitrice di ben tre premi Oscar. La nuova versione live-action de La Sirenetta avrà un'impronta fortemente musicale e per questo motivo la casa di Topolino ha deciso di puntare su due popstar come Harry Styles e Halle Bailey nei ruoli principali. HD Getty Images Il film includerà i brani iconici che hanno contribuito al successo del classico Disney come In fondo al mar, ma anche alcune canzoni inedite che saranno firmate sempre dal compositore originale Alan Menken insieme a Lin-Manuel Miranda. La sceneggiatura de La Sirenetta sarà invece scritta da David Magee, che sta lavorando ad una precedente bozza firmata da Jane Goldman. Tra i produttori figurano Marc Platt, il regista Rob Marshall, John DeLuca e Lin-Manuel Miranda. Nel cast del nuovo live-action Disney dovrebbe esserci anche la candidata all'Oscar Melissa McCarthy, nel ruolo della malvagia strega del mare Ursula. Presenti poi Jacob Tremblay (Room), nei panni del pesciolino Flounder, e l'attrice Awkwafina, in quelli del gabbiano Scuttle. La trama seguirà quella del film animato originale e racconterà la storia della giovane principessa Ariel che, durante una tempesta, salva il Principe Eric e finisce per innamorarsi di lui. La bella sirenetta decide così di seguirlo sulla terraferma ma per farlo stringe un patto con la strega Ursula che le toglie la sua splendida voce. E voi cosa ne pensate? Saresti felici di vedere Harry Styles nel ruolo del Principe Eric?