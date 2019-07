Le celebrity da anziane con FaceApp, l'app che invecchia [GALLERY e VIDEO]

No, Keanu Reeves e The Rock non assalteranno l'Area 51 (ma Danny Trejo è pronto all'azione!)

In attesa di trovare l’elisir dell’eterna giovinezza, scopriamo come appaiono questi VIP invecchiati!

È un processo praticamente inarrestabile – al massimo si può rallentare – e, a differenza delle iconiche protagoniste del film grottesco La morte ti fa bella, non si presentano soluzioni se non creme antirughe e interventi di medicina o chirurgia estetica.

Alcuni portali americani, come Bored Panda o BuzzFeed , si sono divertiti a sottoporre all’impietoso filtro dell’età alcune celebrity , dall’eternamente giovane e radiosa Kim Kardashian (pare si sottoponga a pesanti sessioni di needling, con sangue in evidenza, per mantenere il proprio aspetto) alla popstar Justin Bieber, fino alle coppie, come John Legend e Chrissy Teigen.

Avendo a disposizione una sfera di cristallo, forse non molti deciderebbero di guardarci attraverso per scoprire se stessi da anziani. Eppure nel mondo delle app questa nuova moda sta impazzando. FaceApp, lanciata nel 2017, mette a disposizione una serie di filtri con cui ci si può (ri)scoprire da bambini, da anziani, da vegliardi, e gli esperimenti degli utenti, nip o VIP, possono essere sorprendenti quanto esilaranti.

