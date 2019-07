L'inizio della fine: così il nuovo promo de Le regole del delitto perfetto 6 annuncia che la prossima stagione, la sesta, sarà anche l'ultima per la serie con la pluripremiata Viola Davis. L'attrice tornerà per l'ultima volta a indossare i panni di Annalise Keating, negli attesi 15 episodi che debutteranno negli USA il 26 settembre.

Dopo la stagione 5, molti interrogativi erano rimasti in sospeso, ma fin dalla prima stagione avevamo lasciato indietro questioni da risolvere. Questa sesto e ultimo ciclo è quindi molto atteso: i misteri del passato, i segreti e i complotti verranno svelati.

La decisione è stata commentata da Karey Burke, Presidente di ABC Entertainment, con una dichiarazione:

Pete Nowalk, creatore de Le regole del delitto perfetto, ha aggiunto:

Decidere di concludere questa serie è stata una decisione brutale, ma alla fine la storia stessa ti dice cosa fare - come è successo qui. Per me, il viaggio di Annalise Keating ha sempre avuto un finale chiaro. Sapendo di avere 15 episodi rimasti per completare la sua storia, e la possibilità di dare a tutti i personaggi i loro finali, è un dono raramente dato al creatore di una serie e sono grato ad ABC e ABC Studios per l'opportunità e la libertà creativa.