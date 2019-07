Il secondo panel sarà dedicato a Keegan-Michael Key e Lior Suchard, per il reboot della popolarissima serie di Nat Geo: Brain Games . Ci saranno giochi interattivi, sfide per mettere alla prova le proprie capacità intellettive e incontri con i protagonisti. Un programma davvero ricchissimo, che porta la grande famiglia di National Geographic alla D23 Expo con un debutto che rimarrà negli annali.

Infine, durante tutto il weekend, National Geographic darà vita a un’esperienza unica con Beneath the Blue : un mondo sommerso che porterà i visitatori a esplorare gli oceani e a imparare tutto ciò che serve sull’impatto della plastica nei nostri mari, per combattere il fenomeno che ha raggiunto proporzioni disastrose.

Ci racconterà il suo sbalorditivo stile di vita negli angoli più remoti del Nord, in Alaska - dove vive a centinaia di chilometri dalla città più vicina - mentre incontra i fan, per sessioni fotografiche e di autografi.

Il 25 agosto a partire dalle 11.00 del mattino ci sarà Sue Aikens, star della serie Life Below Zero , vincitrice di diversi Emmy Awards.

Quest’anno assisteremo alla sesta importante biennale dedicata all’evento ad Anaheim (California) dal 23 al 25 agosto. E per la prima volta in assoluto, anche National Geographic sarà presente.

Per chi non la conosce, ecco di cosa si tratta: la D23 Expo 2019 è un evento dedicato a tutti i fan Disney, il più importante evento del genere a livello mondiale. Una celebrazione di tutti i mondi fantastici - Disney, Marvel, Pixar, Star Wars… - di The Walt Disney Company, che da decenni fanno sognare grandi e piccini.

Si tratta di un momento molto importante: il più grande fan event dedicato al mondo Disney, con Marvel, Pixar e Star Wars, si svolgerà in California da agosto. Per la prima volta, ci sarà anche National Geographic.

