La collezione Nike ispirata a SpongeBob: le prime immagini

Come riporta Kotaku , il modello di scarpa scelto è Kyrie 5 , sneaker recentemente rielaborata e riadattata nella versione Friends, in onore al giocatore di pallacanestro Kyrie Irving. La Kyrie 5, per l’occasione, verrà “vestita” del mood, degli stili e dei colori dei personaggi di Spongebob.

La spugna più amata dei flutti, Spongebob , è stata di ispirazione a Nike per una linea sportiva di sneakers autorizzata ufficialmente da Viacom Media, che ha creato il celebre cartone animato. Nike attinge spesso alla cultura pop per proporre idee e outfit sempre più vicini all’immaginario dei propri consumatori e questa linea sportiva ispirata a Spongebob è davvero colorata, vivace e vitaminica.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok