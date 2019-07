Nintendo svela un nuovo modello di Nintendo Switch con batteria migliorata

Videogames

di Andrea Guerriero - 17/07/2019 15:52 | aggiornato 17/07/2019 16:03

Nintendo ha annunciato una versione riveduta del modello originale di Switch. La console avrà le stesse caratteristiche, con la differenza che godrà di una maggiore durata della batteria per le sessioni di gioco in mobilità.

Fresca di annuncio di Nintendo Switch Lite, "mamma" Nintendo ha ancora intenzione di stupire il popolo di videogiocatori.

E lo fa svelando ufficialmente un ulteriore modello per la sua console ibrida. Nessuno stravolgimento sostanziale in questo caso o modifiche nel design e nella portabilità della piattaforma, ma una miglioria che molti utenti avevano già chiesto a gran voce alla porta della casa di Super Mario.

Si tratta, allora, di una revisione di Switch pensata per garantire una maggior autonomia della batteria rispetto all'originale nelle sessioni "on-the-go". Il nuovo modello di Nintendo Switch sarà riconoscibile, come spigato dal colosso di Kyoto, grazie alla sigla HAC-001(-01) e godrà dello stesso SoC di Switch Lite, capace di garantire un'autonomia compresa tra le 4.5 e le 9 ore (5.5 ore con The Legend of Zelda Breath of the Wild, per altro in aria di sequel) contro le 2.5/6.5 ore dell'attuale edizione.

Nintendo Switch dalla batteria più performante sarà acquistabile sul territorio giapponese alla fine del mese di agosto. I giocatori europei, italiani compresi, dovranno attendere inizio settembre, mentre non ci sono ancora conferme per il Nord America. Il prezzo, salvo sorprese, dovrebbe mantenersi lo stesso che conosciamo di 329 euro. A cambiare sarà la confezione, che potrà essere così immediatamente riconoscibile da tutti i potenziali acquirenti.

Come ben chiarito dal portale Kotaku, il "nuovo" Nintendo Switch non avrà altre caratteristiche distinitive, presentandosi come un modello in tutto e per tutto identico a quello che conosciamo e amiamo ormai da più di due anni.

Cosa ne pensate, questa revisione vi stuzzica? Oppure siete più ingolositi da quella Lite e dal suo prezzo budget di 219 euro?