PlayStation Plus di agosto 2019, quali saranno i giochi gratuiti del mese?

In attesa dell'annuncio ufficiale di Sony, dalla rete arrivano le immancabili ipotesi sulla possibile lineup della prossima Instant Game Collection.

Quello con la Instant Game Collection è ormai un appuntamento imprescindibile per tutti i fan di casa Sony. Gli stessi che, abbonati al servizio PlayStation Plus, attendono ogni mese che il colosso giapponese del gaming annunci quali titoli sarà possibile mettere in download sulle proprie PlayStation 4. Naturalmente in via del tutto gratuita, al netto del costo dell'abbonamento.

Lo stesso succederà ad agosto, con la compagnia dagli occhi a mandorla pronta a infiammare un'estate già caldissima.

E se è vero che la curiosità è già inevitabilmente alle stelle - soprattutto dopo l'ottima lineup di giugno composta da Detroit: Become Human di David Cage e dal frenetico racing game di stampo arcade Horizon Chase Turbo -, è inevitabile che il popolo del web sia in fermento. E proiettato verso la futura selezione che andrà ad arricchire la nostra collezione digitale sulla console di ultima generazione a marchio Sony.

PS Plus, le previsioni sui giochi di agosto 2019

Ad animare le fantasie poligonali degli appassionati sono prima di tutto le diverse previsioni apparse in rete. Anche queste promosse a vero e proprio rito per gli utenti PlayStation 4.

Previsioni che, in particolare, arrivano dal portale VGR. Il sito americano prova ad immaginare la nuova Instant Game Collection, pennellandola prima di tutto con Full Throttle Remastered, rifacimento in alta definizione della mitica avventura grafica sviluppata e distribuita dalla Lucas Arts nel 1995. Gli abbonati a PlayStation Plus potrebbero poi mettere a scaricare dallo store virtuale di Sony uno tra Darksiders Warmastered Edition e il sequel Darksiders II: Deathinitive Edition.

Anche in questo caso, si tratta di due remaster per la saga di THQ Nordic, che mette i player nei panni di diversi Cavalieri dell'Apocalisse. E che potrebbero prepararci a dovere allo spin-off già annunciato tra le luci e i colori dell'E3 2019 di Los Angeles: Darksiders Genesis. Nel possibile pacchetto, potrebbe rientrare anche Gundam Versus, videogame a base di mech che rappresenterebbe un goloso antipasto in vista dell’uscita – il prossimo 6 agosto – di Metal Wolf Chaos XD, sempre a tema robottoni.

Restando in casa From Software, tra le ipotesi per i nuovi giochi PS Plus rientra pure il seducente Déraciné, pensato per sfruttare la realtà virtuale di PlayStation VR.

Un leak per i titoli PS4 gratis di agosto?

Come prevedibile, è assai presto per decretare se tali ipotesi possano rivelarsi veritiere. Eppure, un leak riportato da un utente del portale Glitched Africa avrebbe svelato prima del tempo i due possibili videogame che gli abbonati PlayStation Plus andranno a godersi senza sborsare un euro il prossimo mese.

L'utente segnala come sullo store online di Playstation 4, due giochi vengano indicati come gratuiti e riportino il logo che caratterizza il servizio Plus. I due titoli protagonisti della segnalazione sono Star Wars Battlefront 2 e EA Sports UFC 3. Entrambi pubblicati da Electronic Arts.

L'avvistamento, ovviamente, non costituisce una conferma che questi titoli saranno effettivamente parte della lineup Playstation Plus di agosto 2019. Potrebbe trattarsi di un semplice errore, legato ad esempio all'imminente esordio del servizio EA Access su Playstation 4, fissato per il prossimo 24 luglio - e della stessa compagnia a stelle e strisce.

Voi cosa ne pensate, queste speculazioni sui PlayStation Plus di agosto 2019 potrebbero rivelarsi corrette? Avete qualche altro gioco da suggerirci nei commenti? Vi ricordiamo che da marzo Sony ha deciso di tagliare dalla Instant Game Collection i titoli per PS3 e PS Vita, ormai entrambe fuori produzione.