L'hype per Terminator: Destino Oscuro continua a crescere e stavolta a soffiare sul fuoco ci hanno pensato Linda Hamilton e Tim Miller. I due hanno rivelato che il film esplorerà le conseguenze delle azioni di Sarah Connor.

L'hype dei fan dei cyborg più famosi di sempre è alle stelle. Terminator: Destino Oscuro uscirà nei cinema italiani il 31 ottobre 2019 e a distanza di 28 (!) interminabili anni svelerà cosa è accaduto dopo la distruzione della Cyberdine Systems.

Intanto continuano ad arrivare piccole e grandi anticipazioni. E in attesa di scoprire le (probabili) rivelazioni del San Diego Comic-Con 2019, Entertainment Weekly (EW) ha realizzato un'intervista a Linda Hamilton e Tim Miller che contiene diverse interessanti informazioni.

Una delle più elettrizzanti è probabilmente quella fornita dal regista a proposito del modo in cui il nuovo capitolo si legherà ai primi due (in quanto, come è noto, ignorerà quelli non realizzati da Cameron). A tale proposito, il filmmaker ha raccontato che la pellicola esplorerà le conseguenze delle azioni di Sarah Connor:

Sarà più chiaro quando vedrete il film, ma i primi due capitoli sono costruiti su un loop temporale. Ciò che accade è già accaduto e tutti combattono per essere certi che accada di nuovo. James [Cameron, n.d.r.] ha infranto questa regola alla fine di Terminator 2, quando Sarah Connor distrugge la Cyberdine Systems. È la prima cosa che non è mai accaduta prima e quindi cambierà il futuro. Ma nessuno sapeva come. Non credo che i film che sono venuti dopo abbiano realmente esplorato le conseguenze di quello che è accaduto, come penso che facciamo noi. E ha perfettamente senso che tocchi a Sarah affrontarle, dal momento che dipendono da una sua scelta.

Che ripercussioni avrà questo stato di cose sull'iconica (anti) eroina interpretata da Linda Hamilton? L'attrice ha anticipato che il suo personaggio sarà diverso da quello che i fan hanno imparato a conoscere:

Sarah Connor è la stessa persona, ma ero curiosa di vedere come il modificarsi degli eventi l'hanno cambiata, plasmata e fatta andare avanti. In questo c'era del materiale. Non volevo solo riciclare la stessa idea. È una donna con una missione diversa, con una storia diversa. Volevo vedere cosa potevamo fare con questo.

Linda è scesa ancora più nel dettaglio, rivelando che la nuova Sarah non solo non ha trovato ciò che sperava, ma è tormentata da altri demoni:

È una donna senza radici. La sua missione originale è cambiata in seguito a ciò che è accaduto. Non ha più compagni di viaggio, ha solo sete di vendetta. E questo la rende molto sola. È ancora un jolly, ma un jolly senza una vera missione è molto più imprevedibile. Fondamentalmente, per lei è molto difficile mettersi in connessione con la sua umanità. Così, ancora una volta, siamo coinvolti in un viaggio a questo livello, alla ricerca di cose sepolte in profondità che deve ritrovare per sopravvivere.

L'attrice è stata molto cauta, ma la frase relativa alla "sete di vendetta" fa suonare un campanello d'allarme. Cosa ha scatenato la sua ira? Forse è accaduto qualcosa a John?

Inutile dire che la risposta sarà svelata quando il film sbarcherà al cinema. Anche se, magari, qualche anticipazione potrebbe arrivare pure prima...

