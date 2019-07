The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 in uscita con Nintendo Switch Pro?

Videogames

17/07/2019

Il sequel di Breath of the Wild potrebbe essere un gioco di lancio del modello Pro di Nintendo Switch. Questa l'affascinante ipotesi di alcuni fan della saga di The Legend of Zelda, che l'hanno spiegata via social.

L'ultima edizione dell'E3 non è stata probabilmente quella che ci aspettavamo. A fronte di incontrollabili leak che hanno infiammato le settimane precedenti alla kermesse losangelina, i principali attori del settore hanno scelto di regalarci uno show compassato e trattenuto, che a parere unanime ha fatto da ponte a tutto quello che ci riserverà una poi non così lontana next gen.

Solo Nintendo, ultima con il suo tradizionale Direct, ha rappresentato il baluardo più solido per quanti vogliono giocare tanto e (relativamente) subito. Il colosso di Kyoto ha deliziato i palati dei possessori di Nintendo Switch con una line-up ricchissima e convincente, caratterizzata da titoli dall'incredibile varietà. E questo, al netto non solo degli assenti illustri – inevitabile pensare a Metroid Prime 4 e Bayonetta 3 –, ma anche delle sorprese inattese, come l'annuncio di un sequel diretto per The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Con un primo trailer, la "grande N" ha inevitabilmente scatenato l'entusiasmo degli utenti Nintendo Switch, nonostante i dettagli condivisi siano davvero risicati. Per il momento sappiamo per certo che il progetto è sviluppato nuovamente con la collaborazione di Monolith Soft, mentre non ci sono indicazioni precise sulla data d'uscita.

Nonostante questo, alcuni fan - e in particolare alcuni utenti di Twitter - hanno sviluppato un'interessante ipotesi sul possibile periodo di debutto di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Il ragionamento degli appassionati è il seguente: se è vero che il primo episodio di Breath of the Wild è stato uno dei giochi di lancio di Nintendo Switch e che il remake di Link's Awakening si farà strada nei negozi lo stesso giorno del recentemente annunciato modello Lite della console - il 20 settembre -, allora potrebbe essere che il seguito veda la luce assieme all'edizione Pro dell'ibrida nipponica, la cui esistenza è da tempo rumoreggiata.

Il primo trailer di Breath of the Wild 2 ha mostrato un'ambientazione più dark del capitolo originale

Il modello più potente di Nintendo Switch, insomma, potrebbe accompagnarsi a Breath of the Wild 2, magari pure con un goloso bundle.

Chiaramente vi invitiamo a prendere l'informazione per quello che è, ovvero una semplice speculazione alimentata dal pubblico sui social. Voi che ne pensate? Sarebbe plausibile? Vi farebbe piacere?