Il film Warner Bros., precedentemente previsto per il 21 maggio 2021 e le cui riprese sarebbero dovute partire proprio durante il mese di luglio di quest'anno , sarebbe quindi stato messo in pausa a tempo indeterminato (anche a seguito, pare, di alcuni problemi legati alla sceneggiatura).

The Hollywood Reporter ha infatti riportato la notizia che Taika Waititi (regista di Thor: Ragnarok ) ha firmato un accordo con Marvel Studios per scrivere e dirigere il quarto capitolo cinematografico dedicato al Dio del Tuono, nuovamente interpretato da Chris Hemsworth .

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe non ha ancora ufficialmente preso il via, ma all'orizzonte si intravedono i primi, grandi progetti cinematografici in arrivo dalla Casa delle Idee.

A sorpresa, The Hollywood Reporter ha confermato che Taika Waititi si occuperà di dirigere e scrivere Thor 4, con Chris Hemsworth. Ciò metterà necessariamente in pausa l'altro progetto di Waititi, Akira.

