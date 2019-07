Army of the Dead: iniziate le riprese del nuovo film di Zack Snyder

Cinema

di Laura Silvestri - 18/07/2019 14:57 | aggiornato 18/07/2019 15:01

Iniziano in New Mexico le riprese dello zombie movie diretto da Zack Snyder, Army of the Dead.

Il regista di 300 e Batman v Superman torna sul set per dirigere la pellicola Netflix su un gruppo di mercenari intenti a mettere a segno il colpo della vita... in una Las Vegas che pullula di zombie.

Zack Snyder sarà quindi al timone di Army of the Dead, di cui è anche co-sceneggiatore, co-produttore e direttore della fotografia, come confermato recentemente anche da Thomas Polito di GeeksWorldWide.

Come segnala anche The Hollywood Reporter, le riprese sono iniziate ad Albuquerque, in New Mexico, per poi proseguire nel New Jersey, dove gireranno in un casinò di Atlantic City.

Nel cast del film, a cui si sono da poco aggiunti nuovi membri, oltre al già annunciato Dave Bautista, anche Ella Purnell (Sweetbitter), Hiroyuki Sanada (Westworld), Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead), Raúl Castillo (Seven Seconds), Omari Hardwick (Power) e Chris D'Elia (You).

Tra gli altri produttori di Army of the Dead anche la moglie del regista, Deborah Snyder, e Wesley Coller.

Non è ancora stata rivelata una data ufficiale per il debutto della pellicola, che però dovrebbe avvenire entro il 2020.