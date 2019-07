Cats: Taylor Swift e Idris Elba scatenati nel primo video dietro le quinte

Cinema

di Marcello Paolillo - 18/07/2019 10:19 | aggiornato 18/07/2019 10:24

In attesa del trailer ufficiale, Universal Pictures ha rilasciato un primo filmato dietro le quinte di Cats, il film tratto dal celebre musical di Broadway composto da Andrew Lloyd Webber. Guarda il video.

Cats è il musical tratto dall’omonimo spettacolo teatrale di Broadway e che vedrà nel cast stellare attori del calibro di Jennifer Hudson, Taylor Swift, Idris Elba, Rebel Wilson, Judi Dench, Ian McKellen, Jason Derulo e James Corden.

In attesa del trailer ufficiale del film, previsto per la giornata di del 19 luglio, Universal Pictures ha rilasciato un video che ci porta dietro le quinte del film ed è visionabile poco sopra.

Nella clip, della durata di poco più di tre minuti (e in cui non vediamo l'aspetto dei gatti realizzati in CGI), possiamo infatti vedere all'opera gli attori e i ballerini di Cats, mentre raccontano dell'esperienza unica di partecipare a un progetto di tale portata, incluso il regista Tom Hooper (premio Oscar per Il Discorso del Re), che parla dell'importanza di raccontare una storia che tratta tematiche sensibili come l'accettazione e la redenzione.

Nato nel 1981, l'originale Cats è un musical in due atti composto da Andrew Lloyd Webber su testi di Thomas Stearns Eliot, Trevor Nunn e Richard Stilgoe. Si tratta ad oggi di uno dei musical più celebri di sempre, nonché uno tra gli spettacoli di Broadway più noti al pubblico per longevità, spettatori e incassi complessivi.

La storia è basata sul libro di Thomas Stearns Eliot 'Il libro dei gatti tuttofare' (Old Possum's Book of Practical Cats), scritto nel 1939 ma tradotto in italiano solo nel '63. Nata come una raccolta di lettere che il poeta scriveva ai suoi nipoti, Lloyd Webber decise di musicare il tutto dandogli una forma concreta da portare sul palcoscenico.

La storia racconta dei gatti del quartiere di Jellicle si ritrovano per l'annuale ballo e per festeggiare il loro mentore anziano Old Deuteronomy. Durante l'evento, uno dei gatti dovrà 'ascendere' al paradiso dei Jellicle Cats (chiamato Heaviside Layer), sebbene la comparsa di Grizabella, una gatta che dopo aver abbandonato il gruppo si è ritrovata abbandonata e in miseria, e il rapimento di Old Deuteronomy da parte del perfido Macavity, manderà all'aria i piani.

La sceneggiatura di Cats è stata scritta da Hooper assieme a Lee Hall, mentre le coreografie sono a cura di Andy Blankenbuehler. Tra i produttori esecutivi figurano Steven Spielberg, Lloyd Webber, e Angela Morrison.

Il film arriverà nei cinema americani a partire dal prossimo 20 dicembre di quest'anno.