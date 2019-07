Dragon Ball: la Kamehameha da record al San Diego Comic-Con [VIDEO]

Pochi giorni fa vi parlavamo dell'intenzione di realizzare la Kamehameha più imponente del mondo, in grado di spazzare via il precedente record del maggior numero di persone a eseguire la caratteristica mossa di Goku contemporaneamente. Mercoledì 17 luglio, al San Diego Comic-Con, il record è stato infranto.

Toei Animation ha organizzato l'evento per riuscire a superare il precedente massimo numero di persone a eseguire l'onda energetica più famosa al mondo, il numero da battere era di 250 persone. Alla convention di San Diego si sono presentati ben 786 fan di Dragon Ball pronti a lanciare con tutta la loro forza la Kamehameha più potente della loro vita.

A guidare il lancio del colpo, insegnato a Goku dal Maestro Muten, è stato Sean Schemmel, un vero esperto in fatto di Kamehameha essendo il doppiatore ufficiale del Saiyan protagonista in America da oltre 20 anni.

A confermare il record era presente un addetto del Guinness Book of World Records, che ha preso atto dell'importante massa di persone, tra cui molte in cosplay dei loro eroi della saga preferiti, presenti all'evento di Toei. Dunque aspettatevi di vedere questo nuovo risultato nella futura edizione del libro.

A moment forever captured in history. We did it!!! Thank you for everyone who joined us to help set THE official record for the largest gathering of a Kamehameha attack ever at 786 people!! pic.twitter.com/symqr93sGN