In arrivo un reboot di Gossip Girl, con un nuovo cast

18/07/2019

La Manhattan ricca e annoiata di Gossip Girl sta per tornare. È in arrivo un reboot su HBO con un nuovo cast e, probabilmente, una storia incentrata sui social media.

"Buongiorno Upper East Side, sono Gossip Girl e devo darvi una notizia sensazionale". Erano gli anni Duemila e i teen (e non solo) di tutto il mondo avevano perso la testa per il piccolo mondo patinato e sfavillante degli adolescenti ricchi e newyorchesi.

Adagiata nel decennio dei teen drama epici, come The O.C. o One Tree Hill, Gossip Girl aveva intercettato il boom dei blog per raccontare la storia della misteriosa ragazza che spiava tutti, Gossip Girl, nome in codice per qualcuno che svelava sordidi retroscena e pettegolezzi succosi della young crème di Manhattan. Otto anni dopo la conclusione, come riporta e conferma People, è in arrivo uno spin-off per HBO Max, composto da 10 episodi da un’ora.

Secondo Indiewire Gossip Girl ha mancato l’exploit dei social media (o meglio, di Instagram) per pochissimo e “deve” ai suoi telespettatori una rifinitura, un nuovo racconto incentrato sulle implicazioni delle piattaforme social nella vita contemporanea dei liceali di New York.

The CW - WiffleGif Blair Waldorf, la queen di Gossip Girl

Non sappiamo nulla sul nuovo cast: pare non rivedremo i vari Queen B (Blair Waldorf), Serena, Dan, Chuck, Nate, ovvero Leighton Meester, Blake Lively, Penn Badgley, Ed Westwick e Chace Crawford. Non sappiamo neanche quale potrebbe essere la data del rilascio di questo reboot.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Ci chiediamo che ruolo avrà Dan Humphrey, ovvero – chi ha visto il finale di Gossip Girl lo sa – l’insospettabile che si nascondeva dietro la velenosa gossippara. The CW Dan Humphrey, il "ragazzo solitario"

Tra i produttori del reboot troveremo anche Josh Schwartz e Stephanie Savage, creatori dello show originale, che lavoreranno con Leslie Morgenstein e Gina Girolamo.

Non vediamo l’ora di scoprire come sarà il mondo “XOXO” di Gossip Girl di fine anni ’10, tra social media, chat private, Instagram Stories e segreti inconfessabili.