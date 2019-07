Cinema

18/07/2019

J.Lo sfoggia un fisico mozzafiato (a 49 anni) nei panni della spogliarellista criminale protagonista del film di Lorene Scafaria, ispirato a un articolo del New York Magazine diventato virale (come il trailer...).

Rubare ai ricchi per dare ai poveri, ovvero a loro stesse. Si può riassumere così Hustlers, appena presentato da STXfilms al pubblico internazionale. A poche ore dal suo rilascio online, il trailer ufficiale del film ha già abbondantemente superato le due milioni di visualizzazioni.

Il motivo? La coppia formata da Jennifer Lopez e Constance Wu (la pazza Rachel di Crazy Rich Asians), che mostrano un fisico mozzafiato nei (pochi) panni delle spogliarelliste Ramona e Destiny. E con loro c'è persino Cardi B (il suo personaggio si chiama Diamond), la popstar "gangster delle emozioni" di Money. Il trailer è stato da poco pubblicato e potete vederlo in copertina.

La trama: un'incredibile storia vera

Scritto e diretto da Lorene Scafaria (la regista e sceneggiatrice di Nick & Norah - Tutto accadde in una notte e Cercasi amore per la fine del mondo), Hustlers è basato su un'incredibile storia vera, ricostruita dalla giornalista Jessica Pressler in un articolo pubblicato da New York Magazine nel 2016, intitolato The Hustlers at Scores e diventato subito virale (potete leggerlo sul sito The Cut).

Descritto come "a modern Robin Hood story", Hustlers ricostruisce la vicenda di un gruppo di strippers di New York, che nel 2015 hanno unito le forze per attuare un pazzesco piano criminale: derubare i loro clienti, per la maggior parte ricchi broker di Wall Street.

HD Barbara Nitke / STX Films Lili Reinhart, Jennifer Lopez, Keke Palmer e Constance Wu

Questa colossale truffa serve ad affrancarsi dal giro dei club, racimolare quanto più denaro possibile e prendersi cura delle persone a loro care. Peccato che le tecniche delle adescatrici siano ben presto sfuggite di mano: le spogliarelliste seducono e attirano nella trappola i broker, li drogano con drink a base di MDMA e ketamina e ne prosciugano carte di credito e conti in banca.

HD STX Films Constance Wu e Jennifer Lopez all'opera

In molti casi, le truffe si rivelano "pulite" perché le vittime sono intontite nelle Champagne Room di locali come il "Flash Dancers" di Times Square, lo "Scores" e l'"Hustler Club". Così pieni di soldi e con qualche scheletro nell'armadio da nascondere, i pezzi grossi di Wall Street spesso non si accorgono di essere stati raggirati. In caso contrario, non reagiscono per paura di scandali o problemi in famiglia (ovvero massacranti e dissanguanti divorzi).

Il cast di spogliarelliste

Smessa la divisa dell'agente Harlee Santos in Shades of Blue, J.Lo, 49 anni sempre in forma e con un corpo stupefacente, ha già stregato i suoi 96,4 milioni di follower su Instagram mostrandosi con un bikini killer, condiviso con i fan durante le riprese dal set.

Accanto all'attrice e cantante, spiccano altre bellezze come la Wu, Cardi B, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart e Stormi Maya. C'è anche Lizzo, l'incontenibile star simbolo della body-positivity e in vitta alle classifiche di mezzo mondo con la super-hit Juice.

A rovinare i piani della gang di Hustlers sono ovviamente i poliziotti, che indagano sul caso e scoprono questo giro di furti ed estorsioni. Nel resto del cast, possiamo ammirare Usher, Max Minghella, Frank Whaley, Brandon Keener e Steven Boyer. Con un gruppo di attrici così, la colonna sonora è ovviamente piena di tormentoni, tra cui proprio Money di Cardi B.

Prodotto da Will Ferrell, Adam McKay, Jessica Elbaum e Jennifer Lopez, Hustlers uscirà nei cinema americani il 13 settembre 2019, mentre in Italia dovremo aspettare fino al 7 novembre per gustarlo in sala. Che ve ne pare di queste lezioni di pole dance firmate J.Lo?