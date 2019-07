I personaggi di Red Dead Redemption 2 invecchiati con FaceApp

VideogamesCuriosità

di Andrea Guerriero - 18/07/2019 11:20 | aggiornato 18/07/2019 11:24

Il fenomeno FaceApp colpisce anche il capolavoro western di casa Rockstar Games. Come sarebbero Arthur, Dutch, Micah, Lenny, Sadie e John da anziani?

1 condivisione

Red Dead Redemption 2 è molto più che un semplice videogioco. Lo spaghetti western firmato da Rockstar Games è una vera e propria opera d'arte in poligoni, capace di ridefinire il genere stesso delle avventure a mondo aperto.

Messo da parte il comunque avvincente multiplayer della saga - denominato Red Dead Online - e concentrandosi sull'offerta per giocatore singolo, l'ultima fatica dagli stessi autori di Grand Theft Auto regala a tutti gli appassionati un racconto avvincente nell'America selvaggia di fine '800, pennellando un mondo in repentino mutamento in cui vale solo la legge del più forte. Un mondo con i suoi dogmi e le sue bellezze, caratterizzato non solo da soluzioni di gameplay difficilmente replicabili dalla concorrenza, ma pure da personaggi indimenticabili, che sanno ritagliarsi un posto assai speciale nei cuori di quanti decidano di avvicinarsi al titolo disponibile su PlayStation 4 e Xbox One - una versione PC non è mai stata annunciata ufficialmente.

Red Dead Redemption 2 è insomma un crogiolo di volti dal carisma eccezionale. A partire dal protagonista Arthur Morgan, passando per le comparse e per un po' tutti i componenti della gang di van der Linde - compreso l'indimenticabile John Marston, antieroe del capitolo precedente della saga.

E se è vero che resteranno impressi per sempre nell'immaginario collettivo, ora è lo stesso pubblico a chiedersi quale potrebbe essere il loro aspetto se fossero invecchiati. La risposta non è tardata ad arrivare e ci viene fornita dagli utenti del forum Reddit, che hanno utilizzato il filtro dell'applicazione FaceApp che negli ultimi tempi sta spopolando sui social.

Come riportato dal sito ComicBook, i redditer hanno allora sfruttato la funzione che permette di modificare i tratti somatici della persona ritratta in foto, andando appunto ad invecchiarli.

Reddit 6 Reddit Facebook Twitter Pinterest Sadie è bellissima anche in età avanzata

Reddit Facebook Twitter Pinterest Red Dead Redemption 2 è realizzato dagli stessi autori di GTA V

Reddit Facebook Twitter Pinterest C'è anche il mitico John in Red Dead Redemption 2

Reddit Facebook Twitter Pinterest I volti di Red Dead Redemption 2 invecchiati con l'applicazione FaceApp

Reddit Facebook Twitter Pinterest Il protagonista di Red Dead Redemption 2

Facebook Twitter Pinterest Arthur ha ancora un certo fascino

Chiudi 1 di 6

Nella galleria poco più in alto in questo stesso articolo - e nelle tante immagini che affollano il già citato Reddit - possiamo ammirare la versione anziana di Arthur, Dutch, Micah, Lenny, Sadie e John. Come vi sembrano i protagonisti di Red Dead Redemption 2 più maturi? Secondo voi riescono a mantenere il loro imbattibile fascino anche più in là con l'età?