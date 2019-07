IT: Capitolo Due, il nuovo trailer risveglia Pennywise

Cinema

di Simona Vitale - 18/07/2019 18:08 | aggiornato 18/07/2019 18:14

Ecco il full trailer di IT: Capitolo Due, l'attesa seconda parte dell'adattamento cinematografico del noto best seller di Stephen King nuovamente diretto da Stephen King.

L'attesa è terminata. In apertura dell'articolo potete gustarvi il full trailer italiano di IT: Capitolo Due, seconda parte dell'adattamento cinematografico realizzato da Andy Muschietti del best seller omonimo di Stephen King. A parlare, in primis, è Mike, l'unico dei Perdenti rimasto a Derry dopo gli eventi del primo film.

Ecco il trailer anche in lingua inglese:

I Perdenti sono tornati a Derry, a distanza di ben 27 anni dagli eventi che abbiamo letto nel libro del Re e visto nella prima parte del film. Bill, Bev, Stan e tutti gli altri sono oramai delle persone adulte che hanno quasi del tutto dimenticato i traumi e le paure vissute nell'inquietante Derry, per opera di IT, l'entità malvagia che da secoli dimora nelle fogne della cittadina e che a loro si è manifestata principalmente sotto le spoglie del pagliaccio Pennywise.

IT: Capitolo Due è sicuramente uno dei film protagonisti del Comic-Con di San Diego, in programma dal 18 al 22 luglio nella città californiana. In particolare, la pellicola ha dominato la scena durante lo ScareDiego, la fetta della convention cinematografica dedicata a tutte le novità del mondo horror.

Se buona parte del cast del primo film era quasi del tutto sconosciuta, a parte Finn Wolfhard (stella di Stranger Things) e Jackson Robert Scott (il piccolo Georgie, protagonista del film The Prodigy - Il figlio del male), a dir poco famosi sono gli attori scelti per IT: Capitolo Due. Nomi del calibro di James McAvoy (Split), Jessica Chastain e Bill Hader sono solo alcuni di quelli scelti per interpretare le controparti adulte dei Perdenti in questo sequel. Proprio Hader ha definito questo film un horror epico, addirittura fantastico creando grandi aspettative nei fan, che si aspettano un finale degno di quello del grande romanzo di King.

IT: Capitolo Due vedrà il ritorno di tutti i giovani attori che hanno interpretato i Perdenti da ragazzini (torneranno sotto forma di flashback e di ricordi), nonché quello dell'acclamato Bill Skarsgård nei panni del malvagio e sempre più "affamato" Pennywise. Il resto del cast comprende i già citati James McAvoy nei panni di Bill, la bella Jessica Chastain nei panni di Beverly, Bill Hader in quelli di Richie, Isaiah Mustafa nei panni di Mike, Andy Bean nel ruolo di Stanley, Jay Ryan nei panni di Ben e James Ransone come Eddie.

IT: Capitolo Due arriverà nei cinema italiani il 5 settembre. Siete pronti a galleggiare di nuovo?