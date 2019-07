Kevin Spacey, cadute le accuse per molestie del barista

Kevin Spacey appare in aula e si dichiara non colpevole di molestie (ma rischia fino a 5 anni di prigione)

L'attore, che si è sempre proclamato innocente, può tirare un sospiro di sollievo, ma solo su questo caso. Nell’autunno del 2017, sulla scia del caso Weinstein, Spacey è stato accusato da 30 uomini di molestie e comportamenti sessuali inadeguati. Tra questi, anche l’attore Anthony Rapp, che ha raccontato di aver ricevuto avance da Spacey quando aveva 14 anni. L’uomo si è scusato per la sua ipotetica condotta, che non ha smentito né confermato, imputandola a un eventuale stato di alterazione alcolica. Altre accuse si riferiscono al periodo in cui l’attore era direttore artistico dell’Old Vic Theatre di Londra.

Il difensore aveva avvisato il giovane che eliminare le prove è un reato nel Commonwealth. Spacey non era presente. Al contrario, il barista e i suoi genitori erano in aula.

L’attore, avevano riportato i suoi avvocati, aveva vissuto con stress, tristezza e ansia il castello di accuse, tanto da chiedere di anticipare il processo per trovare sollievo in una risoluzione anticipata.

Come riportano Associated Press e Deadline , l’accusa ha fatto cadere la denuncia , scagionando automaticamente Kevin Spacey.

Non sappiamo se questo sia realmente successo, o succederà, ma il Premio Oscar al momento sembrerebbe salvo, dopo le accuse di molestie sessuali rivolte da un giovane barista che sarebbe stato vittima di comportamenti inappropriati in un bar di Nantucket.

