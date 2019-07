La Sirenetta: Javier Bardem sarà Re Tritone?

Cinema

di Giacinta Carnevale - 18/07/2019 11:10 | aggiornato 18/07/2019 11:15

Nel cast dell'adattamento live-action de La Sirenetta potrebbe esserci anche il premio Oscar Javier Bardem nei panni del Re Tritone, il padre della principessa Ariel.

In attesa del debutto nelle sale americane de Il Re Leone, gli Studios Disney stanno ultimando il cast della versione live-action de La Sirenetta che dovrebbe arrivare sul grande schermo nel 2020. Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, il premio Oscar Javier Bardem è in trattative per interpretare il Re Tritone.

Dopo le polemiche scatenate dalla scelta di Halle Bailey nel ruolo di Ariel e le indiscrezioni sul possibile ingaggio di Harry Styles per la parte del Principe Eric, l'attore ispanico potrebbe vestire i panni di un altro personaggio chiave del film.

Javier Bardem tornerebbe così a lavorare con Disney dopo aver interpretato il terrificante capitano Armando Salazar nella pellicola Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar, quinto capitolo della celebre saga cinematografica.

Attualmente l'attore è impegnato sul set di Dune, il nuovo film diretto dal regista Denis Villeneuve e basato sull'omonimo romanzo di Frank Herbert del 1965. Prossimamente poi lo vedremo tra i protagonisti di Cortés, la nuova mini-serie televisiva prodotta da Steven Spielberg.

HD Getty Images

Tra gli altri membri del cast de La Sirenetta figurano Jacob Tremblay, come Flounder, Akwafina, come il gabbiano Scuttle, e quasi certamente Melissa McCarthy nel ruolo della strega del mare Ursula. Nei giorni scorsi invece i fan avevano proposto l'ingaggio del noto cuoco britannico Gordon Ramsay, per la parte di Chef Louis.

La rivisitazione in chiave live-action del classico Disney vedrà in cabina di regia Rob Marshall, che recentemente ha diretto Il Ritorno di Mary Poppins, mentre la sceneggiatura è stata scritta da David Magee.

A firmare la colonna sonora sarà invece Alan Menken, già compositore del film d'animazione del 1989, che riproporrà i brani più iconici e scriverà nuove canzoni insieme a Lin-Manuel Miranda.

Cosa ne pensate? Siete favorevoli a Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone?