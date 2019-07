Medusa gigante avvistata nel Canale della Manica: è grande quanto un uomo [VIDEO]

Curiosità

di Matteo Tontini - 18/07/2019 15:43 | aggiornato 18/07/2019 15:47

L'esemplare supera in dimensioni qualunque altra medusa finora scoperta.

Durante un'immersione nel Canale della Manica, la biologa marina Lizzie Daly ha avuto un incontro ravvicinato davvero mozzafiato. Si è trovata a tu per tu con una medusa, ma non un esemplare qualunque: un polmone di mare lungo un metro e mezzo!

La donna era in compagnia del suo collega Dan Abbott, fotografo subacqueo, e si trovava al largo delle coste del Regno Unito. D'un tratto, Abbot si è accorto di aver scattato una foto a una medusa gigantesca, color crema e quasi traslucida. Era grande più o meno quanto la Daly.

La donna ha dichiarato a USA Today:

Eravamo immersi da circa mezz'ora quando dall'acqua torbida è spuntata questa enorme medusa solitaria.

Il polmone di mare, il cui nome scientifico è Rhizostoma pulmo, è generalmente innocuo e in estate non è raro trovarlo nelle acque del Regno Unito e nei mari Mediterraneo, Adriatico e Nero. L'esemplare in cui si sono imbattuti la Daly e Abbott, però, è da considerarsi gigante, in quanto la dimensione media di questa specie si aggira intorno ai 50–60 cm di diametro e i 10 kg di peso.

La Daly ha inoltre affermato:

Non ho mai visto un polmone di mare o qualsiasi altra medusa con dimensioni simili. Era grande quanto me.

Si tratta della più grande specie trovata in Gran Bretagna. A dispetto delle dimensioni, i tentacoli di questo tipo di medusa non risultano tanto urticanti da essere pericolosi per l'uomo. Coperti da minuscoli pungiglioni (funzionanti persino dopo la morte dell'animale marino), servono soprattutto a proteggere il polmone di mare da predatori come la tartaruga liuto.

Queste affascinanti creature, composte al 95% di acqua e prive di cervello, stomaco e polmoni, navigano i mari da oltre 500 milioni di anni.