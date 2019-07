TV News

La discussa e popolare serie TV creata da Sam Esmail, dedicata all'hacker Elliot Anderson interpretato da Rami Malek, chiude i battenti: ecco le prime immagini di quello che Esmail ha definito "l'inevitabile finale".

Dopo tre anni di successi, premi raccolti ovunque e discussioni feroci, Mr. Robot chiude i battenti con la quarta e ultima stagione. La Season 4 della serie TV creata da Sam Esmail mostra le sue prime immagini ufficiali nel teaser trailer che potete gustare in apertura di questo articolo.

Quante persone hanno sofferto a causa dell'hacker esperto di cyber-security Elliot Anderson (Rami Malek)? È questa la domanda che domina il teaser e farà da filo conduttore ai 12 episodi. La voglia di combattere il potere delle multinazionali, E-Corp in primis, ha un duro prezzo da pagare, che mostra il volto nascosto (sotto il cappuccio di un'anonima felpa nera) del terrorismo informatico. Ne è valsa veramente la pena? La maschera della Fsociety, e quella che noi tutti indossiamo ogni giorno, è destinata a cadere.

Rami Malek è Elliot Anderson

I quaranta secondi del teaser sono bastati per mandare in fibrillazione gli appassionati di una serie che negli anni ha affrontato temi problematici e scottanti come lo spionaggio industriale e le insurrezioni digitali. Il finale della terza stagione, ricco di rivelazioni e colpi di scena, si era chiuso con un duro faccia a faccia fra Elliot, l'FBI e la Dark Army. Come già annunciato tempo fa, la quarta stagione della serie sarà l'ultima e sarà il punto d'arrivo del rapporto tra Anderson e Mr. Robot (Christian Slater).

A confermarlo è stato Sam Esmail in persona in un'intervista concessa a The Hollywood Reporter. "Sono incredibilmente onorato – ha dichiarato Esmail – per il successo avuto da Mr. Robot e per il lavoro fatto da tutte le persone coinvolte, che hanno contribuito a dare vita alla mia visione. Fin dal primo giorno, ho cercato di avere chiara la fine e ho deciso che arriverà con la quarta stagione. Nessuno di noi avrebbe voluto, ma rispettiamo così tanto il viaggio intrapreso da Elliot da non voler rimandare ulteriormente l'inevitabile finale".

Il futuro dopo Mr. Robot 4

"Sam – ha aggiunto Rami Malek – lo ha sempre detto che sarebbero state quattro o cinque stagioni e continua ad avere questo pensiero in mente. Sono sicuro che lo studio vorrebbe andare avanti il più possibile, ma lui è titubante. Ha una storia chiara da raccontare, quindi ogni sua decisione avrà la mia approvazione".

Questa quarta e ultima stagione ha avuto in realtà una lavorazione complicata e soggetta a diversi slittamenti. Malek, vincitore del Premio Oscar per la sua performance nei panni di Freddie Mercury nel biopic Bohemian Rhapsody, ha un'agenda fitta di impegni, tra i quali spicca il ruolo da villain nel prossimo film della saga di James Bond.

Rami Malek al Time 100 Gala 2019

Esmail non è da meno: dopo aver messo il proprio talento a disposizione di Amazon per la serie mystery Homecoming con Julia Roberts, l'autore ha in cantiere altri due progetti. Parliamo di Metropolis, mini-serie che riporterà in vita il leggendario capolavoro di Fritz Lang del 1927, e di un thriller per Universal (ancora senza titolo) incentrato sulle misteriose vicende del Triangolo delle Bermude.

Mr. Robot 4 andrà in onda negli Stati Uniti su USA Network nell'autunno 2019. La data ufficiale non è ancora stata confermata: in Italia le prime tre stagioni sono disponibili su Premium Stories e su Amazon Prime Video. Ma dopo queste prime immagini, l'attesa per i fan è diventata spasmodica.

E voi cosa ne pensate? Sarà un finale degno di una delle serie TV più osannante e acclamate degli ultimi anni?