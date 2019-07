Cinema

Una clip mostra per la prima volta lo screen test di Robert Downey Jr. nell'iconico ruolo di Iron Man. Una parte che lo ha portato a guadagnare centinaia di milioni di dollari.

Torniamo indietro di più di dieci anni. Il Marvel Cinematic Universe era ancora una vaga ipotesi, la speranza di qualche autore e produttore che vedeva lontano. Per il momento l'attenzione del lato cinematografico della Casa delle Idee era tutta su Iron Man, il primo film dedicato all'eroe. Il film aveva già un regista ed era quindi tempo di trovare l'attore protagonista, che interpretasse il ruolo di Tony Stark. E proprio Jon Favreau aveva in mente un nome preciso, che tuttavia non convinceva i Marvel Studios: Robert Downey Jr..

I problemi con questo attore erano diversi. Pur avendo un curriculum di tutto rispetto, che comprendeva una Nomination all'Oscar come miglior attore protagonista per Charlot, negli ultimi anni la sua carriera sembrava in deciso calo, anche a causa di diversi problemi con le dipendenze. Il regista di Iron Man però ha continuato a crederci, facendo di tutto per convincere gli Studios del fatto che fosse la scelta migliore. E così si optò per uno screen test, un'audizione approfondita comprensiva di costumi, per vedere come effettivamente potesse rendere l'attore nel film. Ovviamente tutto andò per il meglio e fu l'inizio dell'avventura di Robert Downey Jr. alla guida del Marvel Cinematic Universe.

Questa storia sarà raccontata nel dettaglio in uno dei tanti materiali bonus dell'edizione home video di Avengers: Endgame, che arriverà a fine luglio. Nell'attesa però Fandango ha pubblicato sul proprio Twitter una breve clip estratta proprio da quei contenuti extra, in cui si vedono diverse figure dei Marvel Studios raccontare l'esperienza, intervallate da immagini di quello screen test. Un evento che il produttore Louis D'Esposito riassume così:

Quel giorno, in cui Robert ha fatto lo screen test, era chiaro che non ci fosse nessun altro che potesse interpretare quel ruolo.

What's the number of love you would give for Robert Downey Jr's decade-long performance as #IronMan? Watch his audition tape before he landed the iconic role! #AvengersEndgame can be pre-ordered to own now! Available July 30 on digital via FandangoNOW: https://t.co/PXAquXLuFa pic.twitter.com/eBoGC3szuy — Fandango (@Fandango) July 16, 2019

Un ruolo che per Robert Downey Jr. ha comportato un successo senza precedenti. Sebbene infatti, soprattutto rispetto ad altri suoi colleghi del MCU, l'attore fosse già un volto abbastanza noto prima del suo debutto nel MCU, è solo con Tony Stark che ha raggiunto la fama mondiale e insieme a questa ovviamente guadagni incredibili. La redazione di ComicBookResources ha cercato di ricostruire quali siano stati i compensi di Robert Downey Jr. lungo tutto il franchise, raggiungendo cifre stratosferiche. Tra guadagni fissi e percentuali sugli incassi, l'attore ha ricavato centinaia di milioni di dollari dal suo ruolo come Iron Man. Tutto partendo dai 500.000$ (poi quadruplicati con il bonus del box office) della prima pellicola.

Di seguito trovate i compensi stimati film per film:

Iron Man - 2.000.000$ (comprende anche il cameo in L'Incredibile Hulk)

Iron Man 2 - 10.000.000$

The Avengers - 60.000.000$

Iron Man 3 - 50.000.000$

Avengers: Age of Ultron - Tra i 50.000.000$ e gli 80.000.000$

Captain America: Civil War - 64.000.000$

Spider-Man: Homecoming - Tra i 10.000.000$ e i 15.000.000$

Avengers: Infinity War - 75.000.000$

Avengers: Endgame - 75.000.000$

TOTALE: Tra i 396.000.000$ e i 431.000.000$

Voi cosa ne pensate? Avete apprezzato l'interpretazione di Robert Downey Jr. in tutti questi anni di Marvel Cinematic Universe?

